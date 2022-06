Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Odyssey Neo G8 van Samsung - de eerste gamingmonitor met een 4K-resolutie en een verversingssnelheid van 240 Hz - is nu wereldwijd verkrijgbaar.

De 32-inch monitor, die voor het eerst werd onthuld op CES 2022, is de eerste die een 3480 x 2160-resolutie koppelt aan een supersnelle verversingssnelheid, met een 1ms responstijd die ook in het pakket is opgenomen.

Met de hoogste verversingssnelheid in een 4K-gamingmonitor op dit moment 144Hz, betekent dit een enorme sprong van Samsung - ook al is het iets wat slechts een zeer klein handjevol gamers kan aanboren.

Hij is verkrijgbaar voor $1.499 na een kleine pre-order korting die vorige maand live ging, hoewel Samsung nog geen officiële prijsinformatie heeft vrijgegeven voor Europa of het Verenigd Koninkrijk.

Naast de belangrijkste specificaties is het 1000R gebogen VA-paneel van de G8 voorzien van Quantum Matrix-technologie (Samsung's manier om precieze licht- en donkerscènes te produceren in Mini LED-schermen), evenals ondersteuning voor maximaal 95% van de DCI-P3 kleurruimte, 2000 nit piekhelderheid en een vaste contrastverhouding van 1.000.000:1.

De monitor maakt ook kennis met een nieuwe Samsung-technologie, Matte Display, die bescherming biedt tegen zowel schittering als reflecties, zodat gebruikers zich kunnen blijven concentreren op de details op het scherm.

Zoals je zou verwachten van een monitor van dit formaat, is er ook een in hoogte verstelbare standaard met draai- en kantelfunctie, evenals VESA-compatibiliteit voor iedereen die van plan is om hem te monteren.

Het ontwerp, zoals te zien in de Samsung promovideo hierboven, is geïnspireerd op de grotere Odyssey Neo G9 die in 2021 werd uitgebracht, en die op dit moment nog steeds onze favoriet is voor de beste gamingmonitor op de markt.

Met de nieuwe Neo G8 met een vergelijkbaar prijskaartje en een schermgrootte die gemakkelijker te hanteren is, kijken we ernaar uit om hem uit te testen en te zien of hij de toppositie kan opeisen.

Geschreven door Conor Allison.