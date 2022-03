Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na een onderbreking in de laptopmarkt op veel wereldmarkten, is Samsung weer aan het werk en valt het op veel belangrijke productgebieden aan. Dat omvat onderwijs, waar de nieuwste Galaxy Chromebook 2 360 de grootste impact wil hebben.

Zoals die uiterst belangrijke '360' aan het einde beweert, heeft deze Chromebook een veelzijdig 360-graden scharniermechanisme, wat betekent dat je hem in een laptop, rechtopstaande 'tent'- of 'sta'-positie kunt gebruiken, of platgelegd, meer als een tablet. als je wilt.

Chromebook-producten hebben in de loop der jaren zoveel vooruitgang geboekt dat specificatie minder belangrijk is dan in het begin. De Chromebook 2 360 levert een fatsoenlijk 12,4-inch LCD-scherm, compleet met een resolutie van 2560 x 1600 (WQXGA) en een maximale helderheid van 340 nits (niet bepaald oogverblindend, maar goed genoeg om wat zonlicht tegen te gaan).

Qua vermogen kun je echter niet veel verwachten, met een Intel Celeron N4500 onder de motorkap, gecombineerd met 4 GB RAM en Intel UHD-graphics. Gelukkig is Chrome OS geen belastend besturingssysteem, en zonder de mogelijkheid om 'zware' Windows-achtige apps uit te voeren - het draait allemaal om Android-apps en Chrome Web Store-downloads - zou dat prima moeten zijn om afzonderlijke taken één voor één uit te voeren.

Interessant is dat deze Chromebook wordt geleverd met de optie om onderweg te worden gebruikt, met een 4G / LTE-modemoptie die beschikbaar is naast het standaardmodel met alleen wifi. En Samsung rekent ook geen enorme kosten om te upgraden naar dat aangesloten model, zoals je kunt zien aan de onderstaande prijzen.

De Samsung Galaxy Chromebook 2 360 is vanaf 15 april verkrijgbaar in het VK en kost £ 419 voor het model met alleen wifi (met 64 GB aan opslagruimte), of £ 499 voor het 4G/LTE-model (met 128 GB aan opslagruimte). Dus hoewel het gericht is op de onderwijssector, zal dit soort prijzen een grotere aantrekkingskracht hebben op diegenen die op zoek zijn naar een eenvoudige machine voor tekstverwerking en het doorbladeren van documenten met extra flexibiliteit van dat scharnier. Goed spul.

Geschreven door Mike Lowe.