Samsung Galaxy Book 2 Pro en Book 2 Pro 360 brengen Intel 12e-generatie updates voor dunne en lichte laptops

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

BARCELONA (Pocket-lint) - Samsung heeft op MWC 2022 nieuwe versies van de Galaxy Book aangekondigd, met de Galaxy Book 2 Pro en de Galaxy Book 2 Pro 360.

Zoals eerder te zien is bij deze modellen, krijgt de 360 een flexibeler ontwerp en ondersteunt hij de S Pen, dus er zijn extra ingangen voor degenen die willen tekenen of aantekeningen willen maken.

Beide modellen zullen een 13,3- en 15,6-inch beeldscherm bieden, waarbij alle modellen een AMOLED-paneel met een resolutie van 1920 x 1080 hebben, met de belofte van verhoogde helderheid om geweldige beelden te leveren.

Grafisch kijk je op deze modellen naar Intel Iris X, maar de Galaxy Book 2 Pro 15.6 biedt ook Intel Arc voor extra grafische kracht.

Beste VPN 2021: de 10 beste VPN-deals in de VS en het VK Door Roland Moore-Colyer · 14 september 2021 Of u nu een VPN wilt gebruiken om uw online of geo-ontgrendelde sites te beveiligen, wij hebben u gedekt van NordVPN, ExpressVPN, Surfshark en meer

Beide worden aangedreven door een 65 W USB Type-C-oplader, waarbij Samsung blijft beweren dat je dan één oplader hebt die al je Galaxy-apparaten netjes (en snel) oplaadt, en er is een aanhoudend gevoel dat Samsung ernaar streeft een meer uniforme ervaring op deze apparaten.

Hierdoor verschijnen bekende Samsung-apps op deze Windows 11-notebooks - zoals Gallery, Bixby-spraakbesturing en Samsung Notes - dankzij One Book UI 4.0, evenals eenmalige aanmelding voor gemakkelijke toegang op al uw Samsung-apparaten, wat een ecosysteemgevoel geeft dat niet alle merken bieden, aangezien Samsung de ervaring probeert te evenaren die Apple-gebruikers gewend zijn.

Zittend op die nieuwe Intel 12e-generatie processors , zijn er Core i5- en i7-opties, een focus op vele beveiligingsniveaus, evenals vingerafdrukontgrendeling op de aan / uit-toets. Dat betekent dat deze nieuwe apparaten zullen voldoen aan Microsoft's secure-core pc-vereisten, wat vaker voorkomt bij zakelijke apparaten. Nu zullen die veiligheidsvoordelen ook beschikbaar zijn voor consumenten.

Als gevolg van het toegenomen gebruik van webcams en videoconferentietoepassingen in alle lagen van de bevolking, krijgt de nieuwe Galaxy Book een 1080p-camera met een breder gezichtsveld, met functies zoals Auto Framing om u in het midden van het beeld te houden en Studiomodus om zeker dat je er op je best uitziet.

Beide apparaten beweren tot 21 uur gebruik te bieden, terwijl de Galaxy Book 2 Pro ook 5G-connectiviteit biedt op het 15,6-inch model, ideaal om altijd verbonden te zijn onderweg.

We waren onder de indruk van eerdere versies van de Galaxy Book en deze update brengt de nieuwste stroomopties, een aantal aantrekkelijke specificaties en een aantrekkelijk ontwerp met zich mee.

De orderboeken gaan open op 18 maart 2022, met ruimere beschikbaarheid vanaf 1 april. De Samsung Galaxy Book 2 Pro begint bij £ 999 voor de 13,3-inch WiFi (i5) 8GB, 256GB. De Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 begint bij £ 1099 voor de 13,3-inch (i5) 8GB, 256GB.

Geschreven door Chris Hall.