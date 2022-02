Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een zogenaamde Samsung Galaxy Book Pro 2 360 is online gelekt via renders gedeeld door GizNext.

Voorafgaand aan de lancering van de laptop tonen de recent opgedoken afbeeldingen de laptop in een rode kleurvariant, hoewel Samsung naar verluidt de Galaxy Book Pro 2 360 in verschillende tinten zal lanceren. GizNext werkte samen met leaker Steve Hemmerstoffer ( @OnLeaks ) om de laptop te onthullen. De publicatie beweerde dat de codenaam van de aankomende laptop "mars 2" is, wat aangeeft dat het een apparaat van de tweede generatie is.

De pc zal waarschijnlijk een groot toetsenbord en een groter muis-trackpad hebben, maar hij zal nog steeds veel op de Galaxy Book Pro 360 lijken omdat hij een 360-graden opvouwbaar ontwerp zal hebben. In feite zijn het toetsenbord en het trackpad van de muis de enige twee opmerkelijke verschillen. De scharnieren en schermranden van de Galaxy Book Pro 2 360 lijken allemaal op de Galaxy Book 360 van de vorige generatie, merkte Hemmerstoffer op.

Samenvattend biedt Samsung twee modellen van de Galaxy Book Pro 360: de standaard Galaxy Book Pro 360 , die afgelopen april debuteerde; en de 5G-compatibele variant die in oktober 2022 werd uitgebracht. Uit rapporten blijkt dat de nieuwe Galaxy Book Pro 2 360 waarschijnlijk geen S Pen-ondersteuning zal bieden. Maar het zal een groter 15-inch scherm hebben met drie USB Type-C-poorten, een MicroSD-slot en een koptelefoonaansluiting.

Verwacht wordt dat Samsung het toestel op de MWC 2022 zal aankondigen, maar details daarover zijn summier. Dat gezegd hebbende, heeft Samsung al bevestigd dat de volgende generatie Galaxy Book-reeks Intel-chips zal bevatten.

Geschreven door Maggie Tillman.