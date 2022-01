Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft het deksel op iets van een beest opgeheven, en we zijn er bijna zeker van dat je een monitor zoals deze nog niet eerder hebt gezien.

De nieuwste gebogen monitor van het bedrijf Odyssey - genaamd de Odyssey Ark (vermoedelijk omdat het ongeveer de grootte heeft van een groot houten schip) - heeft een 55-inch scherm en kan 90 graden worden gedraaid om in portretmodus te gebruiken. Ja. Werkelijk.

Zoals geldt voor elke brede gebogen monitor , is hij in landschap ontworpen om je onder te dompelen in je gaming, waarbij je je hele gezichtsveld in beslag neemt, zodat je je dichter bij de actie voelt.

Samsung ziet het echter duidelijk niet alleen als een gamingmonitor, maar met de portretmodus die wordt aangeboden om je een groot oppervlak te geven voor multitasking.

Als je naar enkele livebeelden van CES kijkt, gedeeld door Tim Schofield op Twitter, kun je zien dat de monitor boven de gebruiker uittorent en comfortabel in drie op elkaar gestapelde schermvensters past.

Hier is een eerste blik op de INSANE Odyssey Ark van @Samsung ! Dit is een gebogen 55-inch 4K-monitor met een beeldverhouding van 16:9 ... Kan hier serieus gamen / multitasken! #ces #samsung pic.twitter.com/Y82hbeY9gg — Tim Schofield (@qbking77) 5 januari 2022

We kunnen ons niet voorstellen dat het erg ergonomisch is om het in deze richting te gebruiken, we krijgen al een zere nek als we ernaar kijken.

In tegenstelling tot zijn andere gebogen monitoren , heeft de Odyssey Ark van Samsung een beeldverhouding van 16:9 (geen ultrabrede 32:9) en is hij voorzien van een Quantum Dot Mini LED- display dat op een in hoogte verstelbare standaard is gemonteerd.

Omdat het 55-inch is, heeft het ook veel pixels nodig om er zelfs op afstand scherp uit te zien op zo'n korte afstand, en daarom heeft Samsung er een 4K-paneel in geplaatst.

De Samsung Odyssey Ark zal ergens in de tweede helft van 2022 te koop zijn, maar we weten niet hoeveel het gaat kosten. Men vermoedt dat het ongelooflijk duur zal zijn.