Samsung's nieuwe SSD kan mogelijk 13.000 MB/s overdrachtssnelheden halen

(Pocket-lint) - Samsung heeft een nieuwe enterprise SSD getoond die het uitbrengt, met de pakkende naam PM1743. Het is ontworpen om te werken op bedrijfsservers, maar het opwindende is dat het potentieel snelheden van 13.000 MB/s kan halen.

Dat is grotendeels te danken aan het gebruik van PCIe 5.0-technologie, de volgende grote sprong voorwaarts voor solid-state schijven, en stelt het ook in staat om tot 2.500K input/output-bewerkingen per seconde (IOPS) te halen, een even indrukwekkend cijfer.

Bovendien verbruikt de schijf tot 30 procent minder stroom dan de vorige generatie, dus het is een van die kleine sprongen voorwaarts die er over een paar jaar behoorlijk belangrijk uit zouden kunnen zien, vanuit het oogpunt van efficiëntie.

De verbeteringen zullen ook niet stoppen, aangezien PCIe 6.0 al volop in ontwikkeling is, dus de toekomst ziet er rooskleurig uit in termen van snelle opslag.

Hoewel deze voordelen voorlopig alleen voor bedrijven gelden, zullen ze snel genoeg doorsijpelen en van invloed zijn op SSD's voor consumenten, zowel intern als extern, zodat u zich kunt verheugen op nog snellere overdrachtstijden voor uw eigen bestanden.

De PM1743 zal vanaf het eerste kwartaal van 2022 op grotere schaal beschikbaar komen voor bedrijven, in een aantal forse formaten die oplopen tot maar liefst 15,36 terabyte.