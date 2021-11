Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Net op tijd voor de feestdagen is er een nieuwe, goedkope Chromebook te koop in het VK.

Afgelopen zomer onthulde Samsung zijn nieuwste Chromebook: de Galaxy Chromebook Go . Het werd in juli eerst in de VS gelanceerd en AT&T verkocht een maand later een LTE-variant. Nu brengt Samsung de Galaxy Chromebook Go LTE uit in het VK. Het kost £ 399 met 4 GB RAM en 64 GB ingebouwde opslag.

Het is een 14 inch laptop met een gewicht van 1,45 kg. Samsung zei dat het een batterij bevat die tot 12 uur meegaat op een enkele lading. Het wordt geleverd met een 45 W USB-C-oplader en wordt geleverd met een reeks poorten, waaronder twee USB-C en één USB 3.1, evenals een 3,5 mm audioconnector en een microSD-kaartsleuf.

Andere kenmerken zijn een Intel Celeron N4500 CPU met Intel UHD Graphics, een 720p HD-camera, stereoluidsprekers en ondersteuning voor Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.1.

squirrel_widget_6217706

Natuurlijk, met dat soort specificaties ga je niet veel intense dingen doen, maar Chromebooks zijn niet bepaald zware spelmachines. Ze zijn bedoeld om op internet te surfen, YouTube-videos te bekijken, je Gmail te controleren en een mengelmoes van web-apps en Android-apps te downloaden. Voor dat soort taken is de Galaxy Chromebook Go een ideale machine.

Raadpleeg onze gids om te zien hoe de Samsung Galaxy Chromebook Go zich verhoudt tot andere top Chromebooks die momenteel beschikbaar zijn:

Beste laptopdeals voor Black Friday 2021: welke deals zien we op laptops? Door Chris Hall · 5 November 2021