Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft een Chrome OS-laptop op instapniveau gelanceerd die $ 299 kost in de VS.

Genaamd de Galaxy Chromebook Go, het is nu beschikbaar om te kopen op de website van Samsung en elders. Bij de lancering is het wifi-model je enige optie, maar Samsung is van plan om de komende weken ook een LTE-model aan te bieden. Beide versies hebben een 14-inch 1366 x 768 HD-scherm, Intel Celeron N4500-processor, 4 GB RAM en 32 GB opslag (uitbreidbaar via microSD).

Natuurlijk, met dat soort specificaties ga je niet veel intense dingen doen, maar Chromebooks zijn niet bepaald zware spelmachines. Ze zijn bedoeld om op internet te surfen, YouTube-videos te bekijken, je Gmail te controleren en een mengelmoes van web-apps en Android-apps te downloaden. Voor dat soort taken is de Galaxy Chromebook Go een ideale machine.

Samsungs ChromeOS-laptop heeft ook een 5480mAh-batterij die 12 uur meegaat op een enkele lading. Qua poorten bevat het een USB-A 3.2-poort, twee USB-C-poorten, een hoofdtelefoonaansluiting en een microSD-kaartlezer. Eerlijk gezegd is dit soort hardware het meest geschikt voor kinderen, reizigers en lichte webbrowsers. Voor hen heeft de Galaxy Chromebook Go genoeg om aan hun behoeften te voldoen.

