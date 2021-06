Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nadat we in april op Galaxy Unpacked voor het eerst een aankondiging hadden verwacht , is de Samsung Galaxy Book Go nu officieel.

Dus waarom later? Dat heeft deels te maken met de chipset van de draagbare laptop - Qualcomms Snapdragon 7cx Gen 2 - die in de laatste stadia van mei wordt aangekondigd.

De Galaxy Book Go is het instapmodel van Samsung in zijn laptopreeks - met een prijs die dat weerspiegelt, beginnend bij £ 399 in het VK , $ 349 in de VS - en fungeert als een Windows-alternatief voor even betaalbare Chromebooks .

Het is niet de eerste keer dat we Samsung met Qualcomm in zijn laptops hebben zien spelen – de eerdere (en duurdere) Galaxy Book S had de Snapdragon 8cx erin – maar het is de eerste verschijning van een 7cx Gen 2 in elk apparaat.

Afhankelijk van je standpunt kan dat wat problemen opleveren, omdat Windows en Qualcomm niet zo goed spelen. De Galaxy Book Go is een ARM-gebaseerd platform met Windows 10 S, wat betekent dat je goedgekeurde apps alleen uit de Windows Store hoeft te downloaden - geen volvette .EXE-bestanden.

Maar als draagbare laptop om als tekstverwerker en browserplatform te gebruiken, is het logisch. Er is een 14-inch Full HD-scherm om je aandacht vast te houden, en hoewel het gewicht van 1,38 kg niet de superlichte sub-1 kg is die je elders kunt vinden, wat je niet bespaart in gewicht, zul je wel in de vraagprijs.

Bovendien bieden de twee Galaxy Book Go-varianten ook onderweg browsen dankzij 4G/LTE-compatibiliteit. Het basismodel heeft 8 GB RAM en 128 GB opslag, terwijl het opstapmodel het RAM-geheugen verdubbelt tot 8 GB, maar dezelfde opslagcapaciteit behoudt – wat u ook een prijsstijging van 25 procent kost.

Geschreven door Mike Lowe.