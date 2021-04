Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft de Galaxy Book-familie van laptops geüpdatet met een selectie nieuwe dunne en lichte notebooks die zijn ontworpen om aan een reeks behoeften te voldoen.

Deze notebooks zijn ontworpen om het ecosysteem van Samsung uit te breiden en zorgen voor een naadloze interactie tussen Samsung-apparaten, met behulp van services Link to Windows om je telefoon op je laptop te laten verschijnen en eenvoudige connectiviteit voor accessoires zoals de Samsung Galaxy Buds Pro.

Met een nieuwe USB-C-oplader van 65 W om deze notebooks van stroom te voorzien, kunt u dezelfde oplader gebruiken voor al uw Samsung- apparaten, zodat u onderweg minder hoeft mee te nemen.

De Galaxy Book vormt het toegangspunt voor de notebooks, biedt een 15,6-inch Full HD LED-scherm en draait op de 11-generatie Intel Core-processors met i5 en i7 die in het VK worden aangeboden.

Het draait op Intel Iris Xe graphics, biedt tot 16 GB RAM en tot 512 GB SSD-opslag. Het is goed uitgerust met fysieke connectiviteit, inclusief USB C (2x), USB A (2x), HDMI en microSD.

De prijzen beginnen bij £ 699 voor het Core i5 8 / 256GB-model en lopen op tot £ 1099 voor de Core i7 met LTE en 16 / 512GB.

De Samsung Galaxy Book Pro gaat een stapje verder en komt in 13,3- en 15,6-inch-formaten, met een overschakeling naar een AMOLED-scherm om de kwaliteit te verbeteren en de beelden tot leven te brengen.

Het houdt vast aan 11-generatie Intel Core-hardware, opnieuw met i5- en i7-versies, met behulp van Intel Iris Xe-graphics. Er wordt tot 16 GB RAM en 512 GB SSD-opslag aangeboden, samen met een verlicht toetsenbord.

Connectiviteit omvat USB-A (1x), USB-C (2x, één inclusief Thunderbolt 4) en HDMI en microSD. Er komt een LTE-versie van het 13,3-inch model.

Prijzen beginnen bij £ 1099 voor het 13,3-inch i5 8 / 256GB-model, terwijl de 15,6-inch begint bij £ 1199 voor de Core i5 8 / 512GB.

Dan heb je de Galaxy Book Pro 360. Dit model is iets anders, met een 2-in-1 display, touchscreen en S Pen-ondersteuning, waardoor het een stuk veelzijdiger is. Het is ook een AMOLED-display - en is verkrijgbaar in 13,3- en 15,6-inch modellen.

De kracht komt nog steeds van de 11-generatie Intel Core i5 / i7, tot 16 GB RAM en 512 GB SSD-opslag. Op het gebied van connectiviteit zijn de dingen iets verminderd ten opzichte van de gewone Pro, met USB-C (3x, een ondersteunt Thunderbolt 4) en microSD.

De Samsung Galaxy Book Pro 360 begint vanaf £ 1199 voor de 13,3-inch i5 8 / 512GB-versie en varieert tot £ 1499 voor het 15,6-inch i7 15 / 516GB-model.

Alle Galaxy Book-modellen bieden een hoofdtelefoonaansluiting van 3,5 mm, een 720p-camera en een dubbele microfoon, terwijl ze allemaal ook Dolby Atmos-geluid bieden.

Ze zijn ook afgewerkt in aluminium, maar de Galaxy Book Pro gebruikt ook magnesium om het gewicht laag te houden.

We verwachten dat een reeks andere varianten van deze modellen in verschillende regios zullen verschijnen - en Samsung vertelde ons ook dat opties voor 5G-connectiviteit later in 2021 zouden worden geïntroduceerd.

De nieuwe Samsung Galaxy Book-familie kan worden gereserveerd vanaf 28 april 2021 en is vanaf 14 mei verkrijgbaar in de winkel.

Geschreven door Chris Hall.