(Pocket-lint) - Er is een Galaxy Unpacked-evenement op 28 april , wanneer Samsung naar verwachting een verscheidenheid aan Galaxy Book-laptops zal onthullen, waaronder Galaxy Book Pro . Het nieuwste geruchtenproduct is de Galaxy Book Go - het instapmodel in het assortiment.

Inderdaad, de Go is qua prijs zo instapniveau - naar verluidt rond de $ 350 - dat het echt een Windows-laptop is die de leiding wil nemen tegen betaalbare Chromebooks.

Hoe is dit mogelijk? Nou, het is gedeeltelijk te danken aan de architectuur. Binnenin wordt verwacht dat de Galaxy Book Go wordt geleverd met de Snapdragon 7C-processor van Qualcomm. Het is niet de eerste keer dat we Samsung met Qualcomm in laptops hebben zien spelen - de eerdere (en duurdere) Galaxy Book S had de Snapdragon 8CX erin .

Het punt is dat Windows en Qualcomm niet zo goed spelen. Omdat de Go een ARM-gebaseerd platform zal zijn, zal het ontworpen zijn om probleemloos met Windows 10 S te werken, wat betekent dat je alleen goedgekeurde apps uit de Windows Store moet downloaden - en geen volledige EXE-bestanden van waar dan ook. Dat is enigszins beperkend, maar voor een budgetmachine van het type tekstverwerker is het volkomen acceptabel - en dat zal, naar we denken, de hele hoek van de Galaxy Book Go zijn.

Aan de andere kant, nogal ironisch genoeg, hebben we de Snapdragon 7C al gezien in de Acer Chromebook Spin 513 - een formaat dat heel logisch is omdat, omdat het een Chromebook is, er geen beperkingen zijn voor Chrome OS, in tegenstelling tot bij Ramen.

Op de juiste manier geplaatst, en tegen deze geruchtenprijs, kunnen we zien dat de Galaxy Book Go in bepaalde sectoren een grote vlucht maakt. Meer zoals we het kennen op 28 april.

