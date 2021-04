Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft onlangs aangekondigd dat het in april een Unpacked 2021-evenement zal houden, met de uitnodiging die de " krachtigste Galaxy komt eraan " plaagt. Maar kan het ook verwijzen naar nieuwe Samsung Galaxy Book Pro-laptops?

Het gerucht gaat dat Samsung nieuwe Windows 10-laptops ontwikkelt , de Galaxy Book Pro en Galaxy Book Pro 360. Afbeeldingen van de apparaten zijn vorige maand zelfs online verschenen, met dank aan leaker Evan Blass . Nu heeft 91mobiles.com meer afbeeldingen gedeeld, afkomstig van de SafetyKorea-certificeringswebsite.

De Samsung Galaxy Book Pro lijkt te komen in zilver en wit en heeft vrij dunne randen rond het scherm, terwijl de Samsung Galaxy Book Pro 360 in het wit kan worden aangeboden met een 360 graden scharnier en touchscreen. Eerdere rapporten suggereerden ook dat het 2-in-1-apparaat de S-Pen-stylus van Samsung zal ondersteunen. Houd er rekening mee dat beide laptops worden weergegeven met toetsenborden met een Windows-toets. Het lijkt ook waarschijnlijk dat ze in 13-inch en 15-inch versies zullen komen.

Andere geruchten over specificaties voor de aankomende laptops zijn OLED-schermen, Thunderbolt 4 en optionele LTE-ondersteuning. Ze zouden ook kunnen lanceren met Intels 11e-generatie processors, terwijl de 15-inch versie van de Galaxy Book Pro Nvidia MX450 discrete graphics zou kunnen bieden.

Het evenement van Samsung is gepland voor 28 april 2021, dus misschien leren we binnenkort meer over deze laptops. Je kunt de live gestreamde show hier zelf bekijken .

Geschreven door Maggie Tillman.