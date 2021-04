Samsung belooft de krachtigste Galaxy tot nu toe bij Galaxy Unpacked op 28 april 2021

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung heeft zijn volgende lancering geplaagd en bevestigt dat er op 28 april een Galaxy Unpacked zal zijn.

Het bedrijf heeft niet veel gezegd over wat ze van het evenement konden verwachten, maar ze noemden de plagerij "de krachtigste Galaxy komt eraan".

De schattige trailer pronkt met de levering van een pakket dat rimpelingen of stroom veroorzaakt als het voorbij komt - de haardroger die een super burst geeft, de ontluchtingsmachine die al het snoep uitspuugt - het is net iets uit een film uit de jaren 80.

De doos ziet er verdacht klein uit, maar men denkt dat de lancering voor Galaxy Book-apparaten zal zijn - vandaar de "krachtigste", omdat we er vrij zeker van zijn dat Samsung nog niet klaar is om de Galaxy Fold 3 te lanceren. De laatste scène van de video - zoals te zien in de hoofdafbeelding - ziet er ook uit als een laptopopening.

Toevallig zijn de Galaxy Book Pro en Galaxy Book Pro 360 in maart 2021 gelekt en men dacht dat dit zou kunnen zijn wat we verwachten.

Dit zijn Windows 10-laptops met 13 en 15-inch opties, waarvan de Pro 360 ondersteuning zou bieden voor de S Pen.

Er wordt verwacht dat er in ten minste enkele van deze apparaten ondersteuning zal zijn voor 5G - en we kunnen niet anders dan het gevoel hebben dat het apparaat dat over de weg beweegt een hint is naar mobiliteit.

Dat is misschien waar de "krachtigste" naar verwijst, of het kan zijn dat we meer te weten komen over de samenwerking van Samsung met AMD . Zou dit kunnen zijn waar de Exynos-hardware van Samsung de sprong maakt om een AMD GPU aan te bieden?

Dat zou kunnen resulteren in het krachtigste Galaxy-apparaat tot nu toe - hoewel we het gevoel hebben dat we vóór de lancering meer plagen over de nieuwe hardware hadden gezien.

We hoeven echter niet lang te wachten en we brengen u al het nieuws zodra we het leren.

