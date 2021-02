Rapport: Samsung plant een Exynos Windows-pc met AMD GPU

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung is open geweest over het feit dat het met AMD werkt. Bij de lancering van de Exynos 2100 in januari 2021 bevestigde het bedrijf dit. De exacte woorden van Samsung waren destijds : "We werken samen met AMD en we zullen een mobiele GPU van de volgende generatie hebben in het volgende vlaggenschipproduct."

Velen - waaronder wijzelf - vatten dat op dan dat het voor een smartphone bestemd zou zijn. Nieuwe informatie suggereert echter dat Samsung dit mogelijk richt op het mobiele computersegment, dus we zouden de eerste Exynos en AMD-koppeling in een laptop kunnen zien.

Een rapport van ZDNet Korea suggereert dat Samsung van plan is om in de tweede helft van 2021 een dunne en lichte laptop te lanceren, met behulp van nieuwe Exynos-hardware - voorlopig Exynos 2200 genoemd - gecombineerd met AMD-graphics.

Het lijkt erop dat de bedoeling zou zijn om Qualcomm uit te dagen in het Windows on ARM-segment en te profiteren van de nieuwe eetlust in een post-Intel-wereld, dankzij lovende recensies van Apples M1-chip .

Voor Samsung zou dat het bedrijf in staat stellen zijn eigen tijdlijn vast te stellen en alle hardwarecomponenten zelf te produceren, zonder te hoeven wachten op Qualcomm of Intel, waardoor Samsung mogelijk meer controle krijgt over de tijdlijn en de kosten.

Het rapport claimt een lancering in Q3 2021, waarbij ZDNet suggereert dat het zou vallen na de lancering van de Galaxy Note 21 . Dat zou Samsung het apparaat kunnen laten zien of lanceren op IFA 2021 , wat rond dezelfde tijd zou zijn.

Samsung is niet nieuw op deze markt. We hebben eerder de Galaxy Book S op Qualcomm gezien en we hebben eerder geruchten gehoord over een Exynos-pc .

Dat sluit Exynos en AMD echter niet uit van smartphones. Het kan nog steeds zo zijn dat Samsung de expertise van AMD wil gebruiken om de grafische prestaties van zijn smartphones te verbeteren - en om een marketingkans te bieden voor op Exynos gebaseerde apparaten - maar verstoring van Windows op ARM is zeker aannemelijk.

