Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung ontwikkelt naar verluidt nieuwe Windows 10-laptops , de Galaxy Book Pro en Galaxy Book Pro 360.

Na een Bluetooth-certificeringsaanvraag die in januari 2021 opdook en voor het eerst de laptops onthulde, heeft SamMobile een rapport gepubliceerd waarin wordt beschreven wat we van het paar kunnen verwachten. Ze zullen OLED-schermen van 13,3 inch en 15,6 inch bevatten en compatibel zijn met de S Pen Stylus.

Houd er rekening mee dat dit niet de eerste notebooks van Samsung zijn die de S Pen ondersteunen. De Galaxy Book Flex 5G - die uiteraard 5G-connectiviteit had - had er een ingebouwd. Samsung heeft in het verleden ook gezegd dat het van plan is om S Pen-ondersteuning uit te rollen naar " aanvullende apparaatcategorieën ".

De nieuwe Galaxy Book-laptops van Samsung zullen waarschijnlijk worden aangedreven door Intel Core i5- en i7-CPUs. De Galaxy Book Pro 360 heeft mogelijk ook 5G-connectiviteit en zal naar verwachting een converteerbare 2-in-1-laptop zijn met een scharnier van 360 graden. Er zijn geen andere details over de hardware of specificaties van de schermen onthuld, maar we houden u op de hoogte zodra we meer te weten komen.

Wanneer ze worden aangekondigd, volgen ze vermoedelijk de Galaxy Chromebook 2 van Samsung , een door Intel aangedreven Chromebook met een QLED-scherm en stylusondersteuning, die in januari debuteerde. Het biedt tot 8 GB RAM, 128 GB opslag en een 10e generatie Intel Core i3.

Geschreven door Maggie Tillman.