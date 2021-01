Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In navolging van Apple, dat onlangs de op ARM gebaseerde Apple Silicon M1-chip voor Macs lanceerde, overweegt Samsung naar verluidt Exynos naar pcs te brengen. Exynos is een serie ARM-gebaseerde systeem-op-chips vervaardigd door Samsung.

Het silicium van Samsung wordt zowel in zijn eigen telefoons als in andere aangetroffen, maar het lijkt erop dat het bedrijf het gebruik ervan op andere apparaten zoals computers zou gaan onderzoeken. Misschien komen binnenkort de eerste pcs met Exynos-chips. Leaker @TheGalox plaagde op Twitter: "Exynos voor computers ... Kan niet wachten!" De leaker ging niet in op wanneer de op ARM gebaseerde chipsets voor pcs zouden arriveren.

Exynos voor computers



Ik kan niet wachten! - Anthony (@TheGalox_) 17 januari 2021

Houd er rekening mee dat dit niet de eerste keer is dat geruchten de ronde doen dat Exynos naar pcs komt. Afgelopen juli beweerde leaker @MauriQHD op Twitter bijvoorbeeld dat Samsung van plan was ARM-chips op basis van de Exynos 1000 naar Windows-pcs te brengen. Deze Exynos 1000 staat nu bekend als de Exynos 2100 en het is het eerste vlaggenschip van het bedrijf op 5nm SoC. Het concurreert rechtstreeks met Qualcomms Snapdragon 888 SoC.

Zoals Wccftech opmerkte, is er ook een ander lek van afgelopen april dat onthulde dat Samsung een nieuwe SoC met een AMD GPU had getest.

De AMD GPU van het bedrijf versloeg zelfs de Snapdragon 865 in een benchmarkrun. Het had zelfs een drievoudige toename in vergelijking met de GPU van Qualcomms Snapdragon 865. En laten we niet vergeten dat Samsung al heeft bevestigd dat het samenwerkt met AMD om nieuw silicium te ontwikkelen.

Het werk van Samsung met AMD zal waarschijnlijk aan het licht komen naarmate het jaar vordert, dus houd Pocket-lint in de gaten voor het laatste nieuws.

Geschreven door Maggie Tillman.