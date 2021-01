Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er werd veel gesproken over het uitbrengen van een under-display-camera door Samsung in de Galaxy S21-vlaggenschiptelefoon . Dat is echter niet het geval - maar Samsung brengt een toestel met zon camera uit. Maar het is een laptop, geen vlaggenschiptelefoon.

In het verleden heeft Samsung zijn ontwikkelingsprojecten onder het beeldscherm laten zien, wat bewijst dat het bedrijf dergelijke technologie kan leveren. Het is dus geen verrassing om te zien dat het wordt geïmplementeerd - vooral wanneer andere merken, zoals ZTE, dergelijke producten al op de markt brengen ( namelijk de ZTE Axon 20 5G ).

Dus wat is dit mysterie-apparaat met een camera onder het scherm? Het is een Samsung-laptop, compleet met wat het bedrijf Blade Bezel noemt - dat wil zeggen dat er nauwelijks randen aan het scherm zijn afgesneden, wat zorgt voor een bijna edge-to-edge ervaring. En het ziet er enorm indrukwekkend uit, moeten we zeggen (zie de 720p-video van Weibo-bron hieronder - klik gewoon om het op volledig scherm te bekijken).

Aangezien er geen rand is om een camera in te monteren, is de enige oplossing - in het schermgebied, althans, zoals we eerder op het toetsenbord hebben geplaatst (zie Huawei) - een optie onder het beeldscherm.

Het zal te allen tijde min of meer aan het zicht onttrokken blijven, hoewel we vermoeden dat de visuele getrouwheid in een klein gebied waar de camera door het scherm moet "kijken" lager zal zijn - zoals we in andere voorbeelden hebben gezien.

Wat betreft privacy, er is een vraagteken bij de bediening van zon camera. Het is niet zo dat u hier een privacyluik kunt toepassen. En een plakbriefje op het scherm om het te bedekken? Nou, het zou letterlijk op het scherm zelf staan, omdat er eigenlijk geen rand is. Eerste wereldproblemen, hè?

Geschreven door Mike Lowe.