(Pocket-lint) - Samsung brengt dit jaar nieuws uit over tal van nieuwe apparaten bij afwezigheid van een persoonlijke CES, waaronder de nieuwste, de Samsung Galaxy Chromebook 2. De nieuwe laptop volgt de vorige Galaxy Chromebook op met enkele duidelijke verbeteringen.

Ten eerste krijgt het een belangrijke prijsverlaging. komt uit op slechts $ 550 vergeleken met het prijskaartje van $ 1.000 van het vorige model, een enorme verschuiving in marktplaatsing. De andere grote verandering komt in de vorm van een nieuw scherm met Samsungs QLED-technologie met Full HD-resolutie, vergeleken met het oudere OLED 4K-model - dus je kunt zien waar de prijsverlaging de laptop heeft beïnvloed.

Dat zijn niet onbelangrijke aanpassingen, maar die prijsverlaging zal de Galaxy Chromebook 2 waarschijnlijk een stuk smakelijker maken voor normale kopers, net als de indrukwekkende batterijduur van 14 uur, als deze de aangeprezen cijfers kan evenaren, die worden gestimuleerd door het gebrek aan OLED om het af te voeren.

In feite is dat 13,3-inch QLED-scherm het eerste op een Chromebook waar ook ter wereld, als iemand het bijhoudt. Ondertussen is het algehele ontwerp precies wat we eind december ontdekten door lekken , met strakke harde randen en een volledig instelbaar scharnier voor een heleboel kijkhoeken.

Het basismodel zal worden verpakt in 4 GB RAM en een Intel Celeron 5205U met slechts 64 GB aan opslagruimte, maar een extra $ 150 zal dat opvoeren tot 8 GB RAM, 128 GB opslag en een 10e generatie Intel Core i3, een behoorlijk stevige sprong.

Dat klinkt allemaal als een redelijk solide gok in het middensegment van de Chromebook en zou in het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar moeten zijn, dus we hoeven misschien niet te lang te wachten om er een te bemachtigen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.