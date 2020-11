Samsung brengt zijn budget Chromebook 4-serie naar het VK

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Samsung brengt zijn Chromebook 4-serie laptops naar het VK. De Chromebook 4 is een 11,6-inch HD-notebook, terwijl de Chromebook 4+ een grote Full HD 15,6-inch notebook is; we beginnen zeker te zien dat er meer Chromebooks met een groot scherm worden gelanceerd.

De Samsung Chromebook 4-reeks biedt tot 64 GB opslagruimte (op de 4+, 32 GB op de 4), 4 GB geheugen en werkt op de Intel Celeron Processor N4000. Beide laptops zijn voorzien van USB-C-poorten voor aansluiting op andere randapparatuur en externe beeldschermen, plus 720p-webcams en Gigabit Wi-Fi.

Beide zijn redelijk licht van gewicht en de kosten zijn laag. De Samsung Chromebook 4+ van 1,7 kg kost £ 349,99 voor 32 GB opslag en £ 379 voor 64 GB opslag, terwijl de 1,2 kg Chromebook 4 £ 299,99 kost.

De modellen vormen een aanvulling op het snelgroeiende laptopassortiment van Samsung in Europa - iets waarvan we dachten dat we het nooit meer zouden zien na het terugtrekken uit de markt in 2014 . Samsungs toewijding aan laptops is altijd iets onbekends geweest - helemaal terug tot 2008, toen het zei dat het zou kunnen stoppen met het maken van laptops als het niet groot genoeg werd.

Samsung introduceerde eerder in 2020 drie laptops in het VK : de Galaxy Book Flex, Galaxy Book Ion en de Intel-versie van de Galaxy Book S.

Bekijk onze gids met de beste Chromebook-deals voor Black Friday en onze algemene gids voor de beste Chromebooks .

Geschreven door Dan Grabham.