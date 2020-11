Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is geen grote verrassing dat het afgelopen jaar een aantal van de grote technologiebedrijven over de hele wereld heeft aangezet om na te denken over hoe hun producten werken in een thuisomgeving.

In het geval van Samsung is de nieuwste trend in deze trend de nieuwe Smart Monitor M7, een display dat volgens hem een direct antwoord is op hoe de behoeften van mensen op het gebied van werk, onderwijs en entertainment allemaal veel meer geworteld zijn in hun huis.

De kern van die verandering van focus lijkt te zijn hoe u verbinding kunt maken met de monitor, en ook hoe u deze kunt gebruiken als deze eenmaal is aangesloten. Dat betekent dat het naast HDMI- en USB-C-connectiviteit ook Samsungs DeX, App Casting en Apple AirPlay 2 aan boord heeft, een zeldzaamheid onder speciale monitoren.

Interessant is dat de monitor inderdaad zo slim is dat sommige apps niet eens een verbonden gsm of pc nodig hebben om te werken - hij kan bijvoorbeeld Microsoft Office-applicaties onafhankelijk uitvoeren wanneer deze is verbonden met uw wifi, wat zeker handig is voor huiswerk . Bluetooth betekent dat u er een toetsenbord en muis op kunt aansluiten voor een bijna pc-achtige ervaring.

Aan de andere kant van die medaille heeft de monitor ook verschillende entertainment-apps ingebouwd, net als je smart-tv, inclusief Netflix en YouTube, allemaal te bedienen met een meegeleverde afstandsbediening.

Het is beschikbaar in 32- en 27-inch-versies en zou later vandaag beschikbaar moeten zijn in de VS en Canada, voordat het in de komende weken naar meer gebieden wordt uitgebreid.

Geschreven door Max Freeman-Mills.