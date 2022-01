Razer heeft de line-up van Blade-gaminglaptops voor 2022 onthuld op CES

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Razer is naar CES 2022 gegaan om te pronken met zijn nieuwste Razer Blade-gaminglaptops, waaronder de Blade 14, 15 en 17.

Deze nieuwe laptops, die worden gezien als 's werelds snelste laptops voor gamers en makers, bevatten de pas aangekondigde Nvidia GeForce RTX 30-serie laptopgraphics. Dit betekent dat u een model kunt bemachtigen dat tot een RTX 3080 Ti bevat. Op basis van hoe moeilijk het is geweest om het afgelopen jaar een grafische kaart voor desktops te krijgen, lijkt dit een geweldige manier om je spel op gang te brengen.

Niet alleen de GPU's zijn nieuw. De nieuwste Razer Blades krijgen ook een upgrade in de vorm van DDR5 4800MHz RAM. Dat alleen al is een toename van 50 procent in frequentie ten opzichte van de laatste generatie Blades.

Razer heeft beloofd dat deze nieuwste modellen prestaties van desktopklasse leveren in een draagbaar formaat.

Beste Chromebook 2021: onze selectie van de beste Chrome OS-laptops voor school, universiteit en meer Door Luke Baker · 4 januari 2022

Travis Furst, Senior Director van Razer's Systems business unit gaf enig inzicht:

"...we hebben makers in staat gesteld om overal te werken met prachtige schermen, beschikbare NVIDIA Studio-stuurprogramma's en tot 14-core CPU's. Gebruikers hebben de mogelijkheid om elk model of elke configuratie te kiezen die het beste bij hun gaming- of creatieve behoeften past, terwijl het nieuwste en beste op het gebied van grafische, geheugen- en verwerkingstechnologie krijgen.”

Zoals je zou verwachten, bevatten de 2022-modellen van de Razer Blade 14, 15 en 17 laptops het nieuwste CPU-aanbod van zowel Intel als AMD. Biedt voldoende verwerkingskracht voor wat u ook doet.

Deze modellen zetten de trend van focus op kwaliteit voort en beschikken over een CNC-gefreesd aluminium chassis, hoogwaardige componenten en meer. Upgrades van het assortiment omvatten een vernieuwd toetsenbordontwerp met grotere toetsen voor een meer bevredigende ergonomische typervaring. Er is extra ventilatie toegevoegd om ook de koelprestaties te verbeteren.

Elk van de modellen heeft ook een aantal verbeteringen om ze nog aantrekkelijker te maken.

De Razer Blade 14 heeft nu een vingerafdrukbestendige coating om hem schoon en strak te houden, terwijl de 1080p IR-webcam nu het gemak van Windows Hello biedt.

De Razer Blade 15 heeft nu een IPS-paneel met opties voor QHD- en Full HD-configuraties, waaronder een verversingssnelheid tot 360 Hz.

Ondertussen heeft de Blade 17 audio-upgrades met acht luidsprekers (het dubbele van die van de vorige generatie), zodat makers meer kunnen horen van wat ze maken. Een grotere batterij en oplader zouden u ook moeten helpen om langer onderweg te werken.

Elk van de nieuwe laptops wordt standaard geleverd met Windows 11 en een verlengde batterijgarantie van twee jaar voor gemoedsrust.

De Razer Blade 15 en 17 zijn vanaf 25 januari beschikbaar voor pre-order met prijzen vanaf respectievelijk $ 2.499,99 en $ 2.699,99 . Terwijl de Blade 14 beschikbaar zal zijn voor pre-order vanaf 10 februari vanaf $ 1.999,99.