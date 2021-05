Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Razer heeft bijgewerkte versies van zijn Blade 15- gaminglaptop aangekondigd. Het vlaggenschipmodel is de nieuwe Blade 15 Advanced.

Het beschikt over Intels 11e generatie H-serie processors en Nvidias RTX 30-serie grafische chips. Het kan worden gespecificeerd met maximaal een Core i9 11900H (2,5 GHz basisklok en 4,9 GHz boostklok) en een RTX 3080 GPU met 16 GB videogeheugen. Je kunt het ook krijgen met een 4K-touchscreen.

Een andere nieuwe functie is een vingerafdrukbestendige coating, een Windows Hello 1080p-resolutie webcam en een trackpad met verbeterde palmafwijzing.

Razer heeft ook een millimeter uit de dikte van de Blade 15 Advanced gesneden, waardoor het 15,8 mm dik is en vermoedelijk de kleinste 15-inch gaming-laptop met RTX-graphics is. Qua poorten zijn er twee nieuwe Thunderbolt 4-poorten, een UHS-III SD-kaartlezer, twee USB-A 3.2 Gen 2-poorten, een hoofdtelefoonaansluiting en een HDMI 2.1-poort. Het ondersteunt Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 en 20V opladen via USB-C.

Als dit je interesseert, begint de Blade 15 Advanced bij $ 2.299 voor een model met een 240Hz QHD IPS-paneel met een responstijd van 2,5 ms en 100 procent dekking van het DCI-P3-gamma. Dat specifieke model wordt geleverd met een octa-core Intel Core i7-11800H-processor, de RTX 3060 GPU met 8 GB videogeheugen, 16 GB DDR4 RAM geklokt op 3200 MHz en een 65 Wh-batterij (alle andere Advanced-modellen hebben een 80 Wh-batterij).

De Razer Blade 15 Advanced kan vanaf 17 mei 2021 worden gereserveerd bij Razer . De verschillende modellen gaan in de verkoop en verzenden vanaf juni 2021.

Geschreven door Maggie Tillman.