Razer Viper 8K is "de snelste gamingmuis ter wereld"

(Pocket-lint) - Een kleine upgrade onder de motorkap, Razers vernieuwing van zijn Viper-gamingmuis laat het van de daken schreeuwen dat het nieuwe model de snelste gamingmuis ter wereld is en ook de waarheid vertelt.

Het heeft een Focus Plus 20.000 DPI-sensor die het aandrijft, maar de grote stap omhoog komt in de vorm van de polling-snelheid van 20.000 Hz, wat veel hoger is dan wat de meeste gamingmuizen die er zijn, en effectief veel vaker maakt. pingen naar uw computer om bij te werken waar de aanwijzer of cursor zou moeten zijn.

Op het eerste gezicht klinkt dat als een grote overwinning, maar in de praktijk is het niet zo gegarandeerd, aangezien zelfs Razer graag toegeeft dat dit echt neerkomt op marges die zo klein zijn dat veel mensen ze niet zullen kunnen waarnemen. Vanuit het oogpunt van Razer is het een stap voorwaarts die kleine maar belangrijke verschillen kan maken als je op reacties gebaseerde, zenuwachtige games zoals shooters online speelt.

Je zult het waarschijnlijk ook op een monitor met een hoge verversingssnelheid willen gebruiken om echt te zien welk soort soepelheid het je kan helpen bereiken, terwijl fatsoenlijke gamingspecificaties daar ook bij helpen op het gebied van hardware.

Het is dus een beetje meer een nicheverkoop dan het op het eerste gezicht klinkt. Toch kan de upgrade absoluut geen kwaad, aangezien de Viper nog steeds een comfortabele en gestroomlijnde gamingmuis is en de prijs helemaal niet is gestegen tussen de versies.

De muis is vanaf nu beschikbaar, dus als je de bloedende rand van snelheid wilt uitproberen, is dit je kans.

