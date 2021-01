Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Razer maakt zich op om twee nieuwe Razer Blade-laptops uit te brengen met "next-gen-kaarten" van Nvidia, 360Hz-schermopties, uitbreidbare opslag en meer.

Dit zijn de 2021-modellen van de gerespecteerde Razer Blade-serie met hetzelfde nauwkeurig vervaardigde, CNC-gefreesde, duurzame afgewerkte ontwerp dat je van Razer zou verwachten, maar wat ze interessant maakt, is de kracht onder de motorkap.

Razer heeft gezegd dat het de nieuwste next-gen-kaarten van Nvidia gebruikt . Inclusief de optie van maximaal de GeForce RTX 3080 Max-Q GPU met 16 GB GDDR6 VRAM.

Voeg daar nog de opties van Intel 10e generatie Core i7-10875 (acht-core voor geavanceerd model) en i7-10750 (zes-core voor het basismodel) aan toe en je hebt veel handige draagbare kracht onder de motorkap. Razer belooft dat de technologie die in deze machines is gepropt, zal helpen om de "... erfenis van de Blade om de snelste te zijn ..." voort te zetten.

Dit is ideaal omdat de nieuwe Blade 15 wordt geleverd met verschillende schermopties, waaronder snelle vernieuwingsfrequenties of 4K-weergavekeuzes. Er is een basismodel met een 144Hz Full HD-scherm, een ander met een UHD 165Hz, 3ms, 100% DCI-P3-paneel en dan de geavanceerde opties.

Die geavanceerde modellen bevatten opties voor een UHD, 240 Hz G-Sync-paneel met 95% sRGB of 360 Hz Full HD-scherm met een responstijd van 2 ms. Voor videomakers is er ook een 4K OLED-scherm met een responstijd van 1 ms met een touchscreen en gorillaglas.



Een ander hoogtepunt van deze modellen is de toevoeging van een extra M.2 NVMe-slot, waardoor gebruikers in de toekomst meer opslagruimte kunnen upgraden.

Razer beweert dat de Blade 15s de "kleinste" RTX-gaminglaptops zijn die er zijn, niet de dunste en lichtste, maar de meest compacte. Deze laptops zijn vanaf 12 januari beschikbaar voor pre-order voor het VK en Duitsland en worden vanaf februari wereldwijd verzonden.

Naast de Razer Blade 15 is er ook een bijgewerkte Razer Blade Pro 17 - opgezet als een krachtig mobiel werkstation met drie hoofdschermopties: 165Hz QHD, 360Hz Full HD of 4K UHD 120Hz touchscreen. Deze 17-inch heeft dezelfde GPU- en CPU-opties, maar heeft ook de "meest geavanceerde I / O op een 17-inch gaming-laptop".

Deze Razer Blade-laptops zullen beginnen bij $ 1.699, waarbij de Razer Blade 15 beschikbaar is voor pre-order vanaf 12 januari en de Blade Pro 17 komt later in de "eerste helft van 2021" met prijzen vanaf $ 2.299,99.

Geschreven door Adrian Willings.