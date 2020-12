Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De compacte modulaire gaming-pc van Razer, de Tomahawk genaamd , debuteerde eerder dit jaar op CES voor gamers die willen ervaren hoe ze hun eigen computers kunnen bouwen . Het was oorspronkelijk gepland voor release in Q1 2020-release. Dat is duidelijk niet gebeurd. Maar nu wordt het eindelijk gelanceerd.

De Tomahawk is nu verkrijgbaar in de VS via de officiële website en winkels van Razer . Het begint bij $ 2.400. Het zal vanaf januari 2021 verkrijgbaar zijn bij sommige retailers. Voor degenen buiten de VS zei Razer dat het nog steeds werkt aan de prijzen en beschikbaarheid van de Tomahawk voor andere landen.

De modulaire pc is voorzien van Intels NUC 9 Extreme Compute Element-kaart, compleet met een Intel Core i9-9980HK-processor, 16 GB DDR4-geheugen en een 512 GB SSD gecombineerd met een 2 TB HDD. Je kunt het ook krijgen met een NVIDIA GeForce RTX 3080 grafische kaart. Omdat het een modulaire pc is, kunt u de componenten volledig naar uw wensen en behoeften configureren. Gooi een andere grafische kaart of meer opslagruimte in, als dat uw voorkeur heeft. E

Het CNC-gefreesde aluminium chassis heeft een matzwarte afwerking met dubbelzijdige afneembare glazen deuren en Razer Chroma RGB aan de onderkant. Andere fysieke kenmerken zijn vier USB-A-poorten, twee USB-C Thunderbolt 3-poorten, twee Gigabit Ethernet-poorten en een 3,5 mm / TOSLINK combo-poort.

Geschreven door Maggie Tillman.