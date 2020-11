Bespaar meer dan £ 70 op de geweldige Razer Basilisk Ultimate

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Razer Basilisk Ultimate is een uitstekende draadloze gamingmuis met een aantal geweldige hoogtepunten. Nu is het nog beter dankzij deze Black Friday-deal.

Op onze lijst als een van onze favoriete gamingmuizen om te kopen , is de Basilisk Ultimate een prachtige Razer-muis met heel veel geweldige functies. Daartoe behoren 2,4 GHz HyperSpeed Wireless-connectiviteit, max. 20.000 DPI instelbaar in vijf verschillende niveaus, handgrepen met textuur en een ergonomisch ontwerp, 11 programmeerbare knoppen en meer.

Het is een premium gamingmuis die een absoluut genot is om te gebruiken. Hoogtepunten van deze muis zijn onder meer 100 uur batterijduur, een handige vervangbare multifunctionele paddle en 14 aanpasbare verlichtingszones.

De Razer Basilisk Ultimate heeft schijnbaar alles, maar wordt meestal geleverd met een steil en ongetwijfeld onaangenaam prijskaartje. Voor Black Friday is het echter mooi verdisconteerd met £ 73,01 korting op de vraagprijs, waardoor het slechts £ 86,99 is (minder dan de gebruikelijke £ 160). In de VS kun je de Basilisk Ultimate vernieuwd krijgen met $ 35 korting .

Geschreven door Adrian Willings.