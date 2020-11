Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Black Friday is net om de hoek en de deals en kortingen komen al dik en snel. Deze deals bevatten een aantal leuke kortingen op Razer- en Logitech-randapparatuur. Enkele leuke koopjes die het bekijken waard zijn.

De Razer Tiamat 2.2 v2 is een stereo gamingheadset met een verschil, inclusief twee discrete subwooferdrivers voor maximale bas. Een intrekbare microfoonarm, vervangbare kunstleren oorschelpen en virtuele surround sound-opties maken de Tiamat aantrekkelijk.

De korting van 47 procent in de VS maakt het nog meer een geweldige aankoop.

Met Razers clicky groene toetsschakelaars, een solide premium ontwerp, comfortabele ergonomie en, natuurlijk, Razer Chroma-compatibiliteit, is de Razer BlackWidow Elite een serieus geweldig gaming-toetsenbord.

Het is nu verkrijgbaar met 50 procent korting , waardoor het slechts $ 84,99 is in plaats van de gebruikelijke $ 169,99.

De Razer Viper Ultralight is een lichtgewicht versie van de klassieke Razer Viper. Met een gewicht van slechts 69 gram is deze muis niet alleen lichter, maar ook duur.

In de VS is het de halve prijs,nu slechts $ 39,99, waardoor het de moeite waard is om te kopen als je je spelvaardigheden wilt verbeteren.

De Logitech G203 maakt deel uit van de line-up van recente game-releases van Logitech met verschillende kleuropties. Klassieke styling, RGB-verlichting en tot 8.000 DPI. Een echt degelijke gaming-muis voor dit prijsniveau, zeker met deze mooie vroege Black Friday-korting. Het ismomenteel slechts $ 14,99 voor de zwarte versie. Een echt koopje.

Bluetooth, draadloos of bedraad, de keuze is aan jou met deze gamingmuis. De Razer Basilisk X HyperSpeed is ook een serieus leuk gaming-apparaat met een batterijduur van 450 uur, zes programmeerbare knoppen en de klassieke Razer-stijl.

Grijp het nu en ontvang $ 20 korting op de gebruikelijke prijs.

De Logitech G502 is een van onze favoriete gamingmuizen met een mooi ergonomisch ontwerp, slim systeem voor gewichtsaanpassing, 16.000 DPI en een oneindig draaiende scroll-put.

Het is niet goedkoop, maar het is goedkoper dankzij deze vroege Black Friday-kortingen die $ 50 korting geven .

Geschreven door Adrian Willings.