(Pocket-lint) - Razer, dat gaming-pcs en accessoires maakt, heeft een nieuwe laptop : Razer Book 13. Deze is ergens in november verkrijgbaar en begint bij $ 1.199,99. De Razer Book 13 doet ons denken aan de 13-inch Razer Blade Stealth 13-gaminglaptop , omdat ze hetzelfde Razer-logo, een RGB-toetsenbord per toets en hetzelfde draagbare ontwerp hebben.

Het Razer Book gaat meer over productiviteit dan over gamen, en biedt een 16:10 scherm - dezelfde beeldverhouding als de populaire Dell XPS 13. Het is 11,6 x 7,8 x 0,6 inch groot, heeft een startgewicht van 2,95 pond en wordt geleverd met veel van poorten (HDMI 2.0-poort, twee USB-C-poorten met Thunderbolt 4, één USB 3.2 Type-A), evenals een microSD-kaartlezer en een hoofdtelefoonaansluiting. Het boek bevat ook Intels Iris Xe geïntegreerde grafische kaart in plaats van een afzonderlijke GPU.

1/1 Razer

Het basismodel van $ 1.199 wordt geleverd met een 1920 x 1200 non-touch display, een Core i5-1135G7-processor, 8 GB RAM en 256 GB opslag. Het model van $ 1.599,99 heeft een Core i7-1165G7, 16 GB RAM, 512 GB opslag en een aanraakscherm van 1920 x 1200. Je krijgt ook een 3840 x 2400-versie met aanraakscherm, maar voor $ 1.999,99.

Alle drie de Razer Book 13-modellen zijn gecertificeerd via Intels Evo-programma, wat betekent dat ze een geweldige batterijduur en oplaadsnelheid moeten hebben.

Geschreven door Maggie Tillman.