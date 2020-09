Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Razer heeft nieuwe draadloze versies onthuld van enkele van zijn meest populaire apparaten in de vorm van de Razer BlackShark V2 Pro, DeathAdder V2 Pro en BlackWidow V3 Pro.

Deze nieuwe vlaggenschip draadloze apparaten maken gebruik van Razers HyperSpeed ​​Wireless Technology om de laagst mogelijke draadloze latentie te leveren. Dit resulteert in apparaten die je het plezier van draadloze vrijheid bieden, zonder concessies te doen aan de gameplay-prestaties.

Frequentiebereik 12 Hz - 28 kHz

TriForce Titanium 50 mm-stuurprogrammas

THX Spatial Audio met gameprofielen

9,9 mm HyperClear supercardioïde microfoon

2,4 GHz draadloos

320g ontwerp

Het voelt niet lang geleden dat de Razer BlackShark werd gelanceerd en die headset oogstte veel lof van degenen die hem gebruikten. Nu is de Razer BlackShark V2 Pro aan die line-up toegevoegd. Razer beweert dat de BlackShark V2 Pro "de definitieve draadloze esports-headset" is.

Grote drivers, THX Spatial Audio en een gesloten oorschelpontwerp moeten ervoor zorgen dat je tijdens het gamen een geweldig, allesomvattend geluid krijgt. De toevoeging van HyperSpeed ​​Wireless-technologie betekent dat deze headset maar liefst 24 uur meegaat voordat hij ook moet worden opgeladen. De draadloze vrijheid zal de BlackShark V2 Pro ongetwijfeld nog aantrekkelijker maken dan het origineel.

Batterijduur tot wel 200 uur

Razer HyperSpeed ​​(2,4 GHz), Bluetooth, bekabelde (USB-C) verbindingsopties

1000 Hz Ultrapolling

Razer mechanische sleutelschakelaars

Levensduur van 80 miljoen toetsaanslagen

De bekende BlackWidow-line-up is er weer een om de draadloze behandeling te krijgen. De bijgewerkte Razer BlackWidow V3 Pro beschikt nu over alle gebruikelijke Razer-goedheid, naast verbindingsopties zoals Razer HyperSpeed ​​draadloos (2,4 GHz), Bluetooth of bedraad met USB-C.

Dit toetsenbord beschikt ook over verbeterde Razer mechanische schakelaars en Doubleshot ABS keycaps, samen met een batterijduur van maar liefst 200 uur. Razer zegt dat het de schakelaars heeft verbeterd en de behuizing heeft geüpgraded om helderdere RGB-achtergrondverlichting mogelijk te maken.

Je hebt nu ook de keuze uit Razer Yellow Mechanical Switches , waarvan wordt gezegd dat ze stiller zijn dan de klassieke groene klik-toetsen die je misschien gewend bent.

20.000 DPI Focus + optische sensor

650 inch per seconde (IPS) / 50 G versnelling

Razer optische muisschakelaars

Razer HyperSpeed ​​(2.4Ghz) en BLE-verbinding

Ongeveer 70 uur met Razer HyperSpeed ​​wireless, 120 uur met BLE

Er is een vooruitgang geboekt sinds de originele DeathAdder die in 2006 werd uitgebracht. Nu is de Razer DeathAdder V2 Pro gedaald met een batterijduur van 120 uur, Razers optische muisschakelaars, een 88 g middengewicht ontwerp en een draadloze verbinding met ultralage latentie.

Net als andere Razer DeathAdder-muizen schittert de draadloze versie op verschillende gebieden, waaronder multi-DPI-profielen, gladde PTFE-voetjes, een ergonomisch ontwerp en ingebouwde geheugenprofielen. Razer-fans en DeathAdder-die-hards zullen ongetwijfeld fans zijn van deze nieuwe muis.

Al deze nieuwe uitrusting is vanaf vandaag te koop.

Geschreven door Adrian Willings.