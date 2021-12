Qualcomm 8Cx Gen 3 richt zich op next-gen always-on 5G-laptops

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

HAWAII, USA (Pocket-lint) - Qualcomm heeft zijn Snapdragon Tech Summit gebruikt om een hele reeks nieuwe producten te onthullen, waaronder mobiel , gaming en computergebruik. Het is de laatste van deze, met zijn 8Cx Gen 3-chipset, waarmee het bedrijf nieuwe maatstaven zet voor zijn benadering van altijd-aan 5G-verbonden laptopproposities.

Het punt is dat 8Cx altijd enigszins op gespannen voet stond met Microsoft Windows, gezien het gebrek aan compatibiliteit tussen x86- en ARM-architecturen. In het verleden was het de bedoeling dat producten met Qualcomm erin niet over de volledige set sleutels beschikten om toegang te krijgen tot gelijkwaardige functies op Intel-niveau - zonder de mogelijkheid om bijvoorbeeld volledig uitvoerbare bestanden te installeren.

Windows 11 brengt echter veranderingen met zich mee, waardoor 8Cx Gen 3 een veel levensvatbaarder voorstel zou kunnen zijn, vooral omdat vóór het einde van 2021 - hoewel we beginnen te vermoeden dat dit begin 2022 kan zijn - Microsoft ondersteuning voor Android zal toevoegen apps rechtstreeks in Windows 11. En Qualcomm is daar geen onbekende in, dus kan naadloos aansluiten.

Maar even terug naar 8Cx Gen 3. Wat is er nieuw bij de derde generatie? Welnu, het is nu een 5nm-proces, dat de levensduur van de batterij van apparaten verder zou moeten vergroten - iets waar Qualcomm al uitblonk. Het bedrijf gaat zelfs zo ver om te zeggen "ondersteuning voor een batterijlevensduur tot meerdere dagen", dus dat is een zeker vertrouwen als het gaat om een lange levensduur.

Elders zou 8Cx Gen 3 tot 85 procent prestatieverbetering opleveren ten opzichte van zijn voorganger, terwijl de Adreno GPU van Qualcomm ook een stijging van 60 procent heeft ten opzichte van de laatste generatie. Er is ook ondersteuning voor 120Hz-panelen met Full HD-resolutie.

Een ander groot voordeel is de mogelijkheid om 5G te ondersteunen, waarbij Qualcomms Snapdragon X55, X62 of X65 5G Modem-RF-systemen allemaal kunnen worden gebruikt. De laatste van deze biedt snelheden tot 10 Gbps – de snelste van alle op de markt op het moment van schrijven, zoals je zult vinden in het Snapdragon 8 Gen 1 mobiele platform – met behulp van mmWave of Sub-6GHz. Dat zou moeten zorgen voor supersnelle connectiviteit onderweg, zoals geen enkele andere fabrikant momenteel kan bieden.

En dat is echt het belangrijkste spel voor Qualcomm: gebruikmaken van wat het het beste doet als middel om potentiële gebruikers te verleiden. Dus als het idee van een epische batterijduur en supersnelle 5G-snelheden onderweg (er is ook Wi-Fi 6E-ondersteuning) het negatieve van een beperkte compatibiliteit in Windows overtreft, dan zou 8Cx Gen 3 een grotere impact kunnen hebben op de laptop ruimte dan zijn voorgangers.

Apparaten worden gelanceerd in het eerste kwartaal van 2022 met 8Cx Gen 3 erin, dus verwacht dat CES 2022 in Las Vegas een betrouwbare barometer-showcase zal zijn van welke bedrijven het platform zullen gebruiken - en op welke apparaten, aangezien er hier meer is dan alleen Windows-producten .