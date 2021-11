Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tijdens het investeerdersdagevenement in 2021 kondigde Qualcomm plannen aan voor nieuwe pc-processors. Het is van plan om binnen ongeveer negen maanden monsters in handen van hardwarepartners te hebben, met productlanceringen met de nieuwe chip in 2023.

De nieuwe chip zal een op ARM gebaseerde SoC van de volgende generatie zijn en Qualcomm zegt dat hij "ontworpen is om de prestatiebenchmark voor Windows-pcs te bepalen".

Een dia op het investeerdersevenement luidde "M-series concurrerende oplossing voor de pc", wat erop duidt dat Qualcomm gelooft dat zijn chips op zijn minst vergelijkbaar, zo niet beter zullen zijn dan Apples M-serie silicium .

Het gepraat over de chips van Apple, gecombineerd met beweringen over een verbetering van de levensduur van de batterij, doen ons geloven dat Qualcomm zich met deze nieuwe chip vooral op de laptopmarkt zal richten. Hoewel het cool zou zijn om ook wat meer Mac Mini- equivalenten in de pc-ruimte te zien.

Eerder dit jaar verwierf Qualcomm Nuvia in een enorme deal van $ 1,4 miljard. Het Nuvia-team zal deze nieuwe CPU ontwerpen. Het is ook vermeldenswaard dat het bedrijf is opgericht door voormalige Apple-medewerkers die aan de A-serie chips hebben gewerkt, dus ze weten zeker waar ze het over hebben.

Qualcomm zei ook dat het zijn Adreno GPUs zou versterken, met als doel gamingprestaties van desktopklasse te bieden op zijn toekomstige producten.

Dit is niet de eerste keer dat we zien dat Qualcomm zich richt op de pc-markt, het had eerder een samenwerking met Microsoft op de Surface X s SQ1- en SQ2-chips. Deze eerdere pogingen hebben geen revolutie teweeggebracht, maar misschien zal deze laatste poging na de recente overname een stuk spannender blijken te zijn.