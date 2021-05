Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Qualcomm heeft de Snapdragon 7cx Gen 2 aangekondigd, een nieuw platform voor lagere Windows 10-laptops en Chrome OS-gebaseerde Chromebooks.

Net als bij andere Qualcomm pc-platforms zoals de 8cx, ligt de focus op always connected. Maar Qualcomm lijkt zich momenteel meer op het lagere segment te concentreren dan op het prestatiesegment. Er is bevestigd dat Lenovo, een langdurige partner van Always Connected PC (ACPC), dit jaar 7cx Gen 2-apparaten zal lanceren.

In tegenstelling tot de duurdere pc-chips van Qualcomm ligt de focus niet op 5G-connectiviteit, maar op 4G LTE. Het platform beschikt over octa-core-verwerking, met acht Kryo 468 CPU-cores geklokt op 2,55 GHz, een Adreno-grafische eenheid die 4K 60Hz-uitvoer kan plus speciale beeldvorming en AI-hardware naast ondersteuning voor 802.11ac 2,4 / 5 GHz en Bluetooth 5.0.

Net als bij andere op Snapdragon gebaseerde pcs, is de levensduur van de batterij een andere belangrijke factor, waarbij het bedrijf meer dan 19 uur continu gebruik noemt na één keer opladen. Qualcomm haalt cijfers aan die laten zien dat het ongeveer 60 procent efficiënter is per watt dan vergelijkbare Intel-processors (met name Intel Pentium N5030), maar dat het de prestaties op PCMark 10 en 3DMark Night Raid-benchmarks verliest.

Op Chrome OS is de weergave beter dan die van zijn rivaliserende chips in benchmarks, waaronder Geekbench 5.

Apples stap naar Apple Silicon - zoals Qualcomms technologie gebaseerd op ARM-processorontwerpen - was een verrassing in termen van de prestaties die de M1 heeft kunnen laten zien ten opzichte van Qualcomms Snapdragon 8cx Gen 2 die afgelopen september werd geïntroduceerd .

En dat prestatieverschil zal zich in de nabije toekomst voortzetten, waarbij Qualcomms next-gen topplatform blijkbaar ook niet in staat is om de Apple M1 te evenaren - hoewel dit voorlopig stevig in de speculatiekolom blijft.

Vooruitlopend op het Microsoft Build-evenement heeft Qualcomm ook een ontwikkelaarskit aangekondigd waarmee ontwikkelaars gemakkelijker toegang krijgen tot een op Snapdragon gebaseerde Windows 10-pc. Het idee achter de kleine desktop-pc is dat het ontwikkelaars meer mogelijkheden geeft om aan ARM-gebaseerde Windows 10-apps te werken. De hoop van Microsoft en Qualcomm is dat ontwikkelaars, door op ARM gebaseerde Windows 10-apps gemakkelijker te maken, in de toekomst eerder geneigd zullen zijn om ze te maken.

Zoom werd in de aankondiging aangekondigd als zijnde toegewijd aan het aanbieden van een Windows 10-app voor pcs op basis van ARM-technologieën zoals Snapdragon. Maar de snelheid waarmee app-ontwikkelaars zoals Zoom apps voor Windows maken op ARM-apparaten, staat in schril contrast met degenen die ARM-gebaseerde apps maken voor Apple Silicon Macs.

Ondanks dat Apple Silicon Macs nog maar een paar maanden oud waren, was Zoom veel sneller uit de problemen bij het maken van een native app voor dat platform.

Geschreven door Dan Grabham.