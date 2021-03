De volgende generatie Snapdragon pc-chip van Qualcomm zal zijn spel verbeteren om te concurreren met Apple Silicon

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De pc-platforms van Qualcomm waren tot nu toe over het algemeen zo goed wat betreft prestaties en gebruikerservaring - maar de chipgigant hoopt dat dit zal veranderen met de vroege tests van de volgende generatie WoS (Windows op Snapdragon-platform) voor waar Qualcomm naar verwijst. als ACPCs - Always Connected pcs met 5G .

Een deel van de prestatieproblemen van de oudere platforms van Qualcomm heeft te maken met de fragmentarische app-ondersteuning van Windows 10 op Snapdragon, maar met de M1-chips van Apple die ongelooflijke prestaties hebben geleverd van vergelijkbaar ARM-gebaseerd silicium, weet Qualcomm dat het zijn spel moet verbeteren.

We weten al een tijdje dat het Snapdragon pc-platform van de volgende generatie intern bekend staat als SC8280, maar nu zijn er nieuwe details naar voren gekomen via de betrouwbare Richard Quandt van WinFuture die suggereert dat het platform is ontworpen voor uitstekende prestaties en beschikbaar zal zijn. in twee versies.

Eén versie - vermoedelijk de bovenste - van het nieuwe platform lijkt vier zogenaamde gold + cores te hebben geklokt op 2,7 Ghz en vier gouden cores geklokt op 2,43 Ghz. Ze zijn allemaal ontworpen voor prestaties ten opzichte van energie-efficiëntie (dus geen energiebesparende kernen).

Aangezien de M1-laptops van Apple een batterijduur hebben in het segment van 15-20 uur, is Qualcomm misschien bereid om een deel van de batterijduur te verkorten ten opzichte van de eerdere inspanningen van 20-25 uur om te kunnen concurreren op het gebied van prestaties.

Het nieuwe platform zou de bestaande Adreno 690-graphics van de Snapdragon 8cx Gen 2, de huidige high-end Snapdragon pc-chip, kunnen gebruiken.

Er zijn geen details over wanneer we pcs op basis van het nieuwe platform zouden kunnen krijgen, maar ze zullen zeker later in 2021 verschijnen - 8cx Gen 2 verscheen in september vorig jaar .

Geschreven door Dan Grabham.