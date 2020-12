Qualcomm zegt dat Apples M1-lancering zijn vroege beslissing valideert om op ARM-gebaseerde pcs te stappen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Qualcomm zegt dat zijn push naar op Snapdragon gebaseerde Windows-pcs een "bredere validatie" heeft gekregen door de introductie van M1-gebaseerde Macs door Apple. Beide platforms zijn gebaseerd op ARM-technologieën, hetzelfde als smartphones en iPad.

Tijdens een rondetafelgesprek tijdens de virtuele Snapdragon Summit verwelkomde Qualcomm-president Cristiano Amon de beslissing van Apple, maar was voorzichtig om niet te enthousiast te zijn over wat in feite een rivaal is voor het product van zijn bedrijf.

Amon zei dat Qualcomm "al vroeg investeerde in Windows op Snapdragon en we zijn op reis geweest om dit ecosysteem samen met Microsoft op te bouwen. En ik denk dat wat we de afgelopen maand hebben gezien een bredere bevestiging is dat dat de juiste gok was.

"En daar zijn we erg enthousiast over. En ik denk dat we over het algemeen alleen een versnelling willen zien van die overgang van het pc-segment."

Alex Katouzian, senior vice president mobile van het bedrijf, gaf aan dat strak geïntegreerde platforms duidelijk de toekomst van de pc zijn: "Het thema waar we het de afgelopen twee of drie jaar over hebben gehad, is precies hetzelfde geweest als wat Apple bracht naar de tafel.

"Het feit dat een geïntegreerde oplossing functionaliteit kan bieden die hard nodig is op de pc in termen van upgradebaarheid van de camera, de kwaliteit van de audio, AI-functionaliteit om meerdere verschillende functies te ondersteunen die op de pc aanwezig zijn. Lange batterijduur, draagbaarheid , connectiviteit, beveiliging - al deze aspecten zijn wat we hebben gepitcht en wat we samen met Microsoft als onze partner hebben gepromoot, zijn gevalideerd.

"En ik denk, weet je, het assortiment van onze producten van goed, beter, best dat we ook op de markt hebben gedrukt en waar we samen met onze OEM-partners en onze ecosysteempartners aan hebben gewerkt, zal sterker en sterker worden naarmate we ga vooruit. "

Hoewel Qualcomm en Apple rivalen zijn op pc-gebied, levert Qualcomm de 5G-modems voor de iPhone 12-serie.

Geschreven door Dan Grabham.