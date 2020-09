Qualcomms Snapdragon 8cx Gen 2 is ingesteld om een aankomende reeks 5G-pcs van stroom te voorzien

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op IFA 2020 heeft Qualcomm de Snapdragon 8cx gen 2 aangekondigd - de tweede generatie van zijn prestatieplatform voor dunne en lichte Windows-laptops.

Net als bij andere mobiele processors, is het gebaseerd op dezelfde Arm-technologieën die onze telefoons en tablets van stroom voorzien, dus is het altijd verbonden, net als een telefoon.

Acer heeft ook zojuist de Spin 7 aangekondigd - de eerste notebook met het platform. Acer zegt dat de nieuwe laptop een batterijduur van ongeveer 24 uur biedt, wat het niveau is dat we verwachten van de meeste 8cx gen 2-notebooks. Het platform ondersteunt ook dubbele 4K-schermen met een enkele USB-C-kabel, Wi-Fi 6 en tot 32 megapixelcameras met HDR.

Toen Qualcomm eind 2018 voor het eerst de eerste generatie van de 8cx aankondigde, lag de focus op prestaties en Qualcomm claimt inderdaad een prestatieverbetering van ongeveer 18 procent ten opzichte van de gelijkwaardige Intel Core i5 van vorig jaar.

Nu zijn de dingen echter verschoven en ligt de nadruk op het brengen van 5G naar meer laptops. Er zijn al enkele 5G pc-aankondigingen geweest , maar dit nieuwe platform zou de sluizen moeten openen.

Naast de mid-band sub-6Ghz 5G die in Europa en de VS te vinden is, ondersteunt het platform ook de snellere mmWave-variant van 5G, die nu in de VS wordt uitgerold en in de nabije toekomst naar Europa zal komen.

Qualcomm ziet kennelijk dat 5G in laptops het een voorsprong kan geven op Intel, die gisteren de 11e generatie Core-processors aankondigde. Intel heeft gezegd dat het gaat samenwerken met MediaTek om 5G tp next-gen laptops uit te brengen, maar er zijn nog geen productaankondigingen.

Geschreven door Dan Grabham.