(Pocket-lint) - Het is geen geheim dat het kopen van een grafische kaart voor een redelijke prijs lange tijd bijna onmogelijk is geweest. Deze Prime Day, echter, zijn er aanbiedingen te krijgen.

We hebben een aantal high-end Gigabyte videokaarten gespot die dicht bij hun oorspronkelijke MSRP verkopen, iets wat een paar maanden geleden nog ongehoord was.

De kaarten in de aanbieding zijn de Gigabyte Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Vision OC en de Gigabyte RTX 3080 Gaming OC.

De eerste kaart heeft 12 GB GDDR6X-geheugen, een kloksnelheid van 1710 MHz en een WindForce-koeler met drie ventilatoren.

Hij is afgewerkt in een aantrekkelijke witte kleurstelling en zal er geweldig uitzien in een lichtgekleurde PC-bouwstijl.

De laatste kiest voor een meer traditionele zwarte look, ook met de drievoudige-fan koeler om de zaken soepel te laten verlopen.

De 3080 Gaming OC biedt 10 GB GDDR6X en een klok van 1800 MHz. Hij heeft een verlicht logo voor extra flair.

Geschreven door Luke Baker.