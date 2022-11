Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je de thermische pasta van je CPU moet verwijderen. Misschien bent u op zoek naar het upgraden naar een nieuwer model of zijn gewoon willen veranderen uw CPU koeler voor betere prestaties.

Als uw gaming PC loopt een beetje warm dan veranderen van de koeler of gewoon vervangen van de thermische pasta kan genoeg zijn om de temps naar beneden een touch en dingen te verbeteren.

Gelukkig is het gemakkelijk genoeg om te doen zonder veel gedoe.

Wat is thermische pasta?

Als je het nog niet weet, thermische pasta is een geleidend materiaal dat tussen de CPU en de koeler/heatsink op je moederbord zit. Er zijn kleine microscopische poriën op deze metalen die tegen elkaar aan zitten en die gaten kunnen leiden tot slechte warmteoverdracht waardoor je CPU heet kan worden.

Thermische pasta vult die openingen en zorgt voor een beter contact tussen de twee oppervlakken, waardoor de warmte beter wordt afgevoerd en de koeling verbetert.

Als je de koeler van je CPU haalt, zie je waarschijnlijk wat grijs materiaal op het oppervlak van je CPU en op het koellichaam van de koeler. Na verloop van tijd kan deze thermische pasta korstig en minder efficiënt worden. Als het niet goed is aangebracht, kunnen er ook delen van de CPU niet goed bedekt zijn.

Idealiter moet het hele oppervlak van de CPU voorzien zijn van een dunne laag thermische pasta om goed contact en geleiding te garanderen. Het loont dus om het te verwijderen en opnieuw aan te brengen.

Thermische pasta verwijderen en je CPU schoonmaken

Als de CPU-koeler is verwijderd, kun je de pasta verwijderen. Hopelijk spreekt dit voor zich, maar probeer dit niet terwijl de machine is aangesloten of ingeschakeld.

We raden ook aan om een antistatische polsband of ESD aardingsmat te gebruiken om er zeker van te zijn dat je goed geaard bent en niet per ongeluk componenten zult verbranden terwijl je dit proces probeert te voltooien.

Om je CPU schoon te maken en de thermische pasta te verwijderen heb je een microvezeldoekje met wrijfalcohol of speciale doekjes nodig.

Wij vinden deze doekjes het gemakkelijkst te gebruiken omdat ze gewoon klaar zijn met de juiste hoeveelheid alcohol en kunnen worden gebruikt om snel en gemakkelijk de thermische pasta van zowel je CPU als je koeler te verwijderen.

Je hebt ook wat nieuwe thermische pasta nodig om te vervangen wat je hebt verwijderd - of je nu dezelfde koeler opnieuw gebruikt of een nieuwe gebruikt. Hoewel sommige koelers worden geleverd met thermische pasta vooraf aangebracht, in welk geval je in orde bent.

Volg deze stappen om te beginnen:

Bevestig de antistatische band aan jezelf en aan een aardingspunt. Schroef de CPU koeler/heatsink los en maak alle kabels los die in de weg kunnen zitten. Zet de schroeven opzij en trek de koeler voorzichtig los. Gebruik de thermische pasta doekjes om alle pasta te verwijderen. Herhaal dit proces met de koeler/heatsink

Breng nieuwe thermische pasta aan

Als je gewoon de thermische pasta van je CPU schoonmaakt om hem te vervangen door verse pasta, dan is dit het moment om dat te doen.

Het aanbrengen van thermische pasta is een kunst waar mensen op het internet graag over twisten.

Het wordt aanbevolen om een hoeveelheid ter grootte van een erwt in het midden aan te brengen, maar het moet ook genoeg pasta zijn dat wanneer je het koellichaam aanbrengt het hele oppervlak bedekt is.

Aan de andere kant zal te veel thermische pasta de koelprestaties negatief beïnvloeden. Dus het is een zorgvuldige balans. Doe er wat op, en zet de koeler op zijn plaats. Het loont om het er weer af te halen en naar de dekking te kijken. Als je tevreden bent, kun je hem opnieuw plaatsen en met de duimschroeven vastzetten.

