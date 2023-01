Als je problemen hebt met je computer, kan het zijn dat het bijwerken van je BIOS de oplossing is.

Over het algemeen zullen de meeste mensen adviseren dat BIOS-updates het laatste zijn wat je moet proberen, omdat ze tot grotere problemen kunnen leiden als het fout gaat. Moederbordfabrikanten brengen echter vaak updates uit die de moeite waard zijn om te installeren voor verbeterde systeemstabiliteit, verbeterde functies en unlocks voor zaken als nieuwe chips voor uw specifieke moederbord socket.

Dus als u uw pc gaat upgraden dan is dit een solide eerste stap, maar het kan ook een waardevolle zaak zijn om problemen op te lossen. Daarom vertellen we je hier hoe je gemakkelijk en veilig je BIOS kunt updaten.

Werk je BIOS zorgvuldig bij

Voordat je begint, is het goed om te bedenken dat BIOS-upgrades riskant kunnen zijn. Als er een stroomstoring of een andere storing optreedt tijdens het updaten van je BIOS, kan je pc vastlopen. Als het updateproces onderbroken wordt terwijl het gebeurt, kan dit het moederbord onbruikbaar maken en betekenen dat het helemaal niet meer werkt.

Dat gezegd hebbende, we hebben vele moederbord BIOS'en zonder problemen bijgewerkt.

Hoe te controleren welke BIOS versie u gebruikt

Om je BIOS bij te werken, moet je eerst weten welke versie je gebruikt. Het helpt echt als je weet welk moederbordmodel je in je machine gebruikt. Als je je PC zelf hebt gebouwd, is de kans groot dat je dat al weet. Maak je echter geen zorgen, want er zijn manieren om erachter te komen.

Eén manier om dat te doen is met een gratis stukje software, CPU-Z genaamd.

Deze handige tool vertelt je niet alleen welke CPU je momenteel gebruikt, maar geeft je ook toegang tot andere gegevens, zoals de versie van je BIOS en de datum waarop het werd uitgebracht.

Download en installeer de software, klik dan op de "Mainboard" tab om de BIOS info te zien. Dit geeft je informatie over wie de fabrikant is, het modelnummer van het moederbord en de huidige versie van het BIOS dat je geïnstalleerd hebt.

Zodra u dat weet, gaat u naar de website van de moederbordfabrikant, vindt u de ondersteuningspagina voor uw moederbord en downloadt u het nieuwste BIOS.

Hoe uw BIOS bijwerken naar de laatste versie

Hier is een voorbeeld van hoe het te doen op Asus moederborden.

Veel moederbord updates volgen dezelfde soort logica, dus de stappen zijn meestal als volgt:

Maak een back-up van alles wat belangrijk is op een externe schijf voordat je begint. Download de nieuwste BIOS bestanden van de site van de fabrikant. Pak de bestanden uit als ze gecomprimeerd zijn Kopieer de bestanden naar een USB-stick (een lege schijf is het beste) Houd de drive aangesloten en herstart je PC Wanneer de PC opnieuw opstart, klik op F2 of DEL op je toetsenbord om het BIOS te openen. Zoek de optie om het BIOS bij te werken in de BIOS instellingen Klik om bij te werken en zoek de bestanden die je naar de schijf hebt gekopieerd. Wacht tot de update is voltooid

Schakel de PC niet uit tijdens het updaten. Het kan enige tijd duren voordat de update is voltooid, dus je zult geduld moeten hebben. Misschien moet je ook de instructies op de website van de fabrikant raadplegen, omdat de stappen anders kunnen zijn. Soms is het mogelijk om het installatieproces te starten met behulp van moederbordsoftware in Windows.

Mogelijk is er ook een specifieke USB-poort op uw moederbord die u moet gebruiken voor de USB-drive. Asus heeft een poort gemarkeerd "USB Flashback" op sommige moederborden. Als u de drive hier plaatst, kunt u op een knop drukken om het proces te starten en van daaruit automatisch te installeren.

Problemen met het BIOS?

Als je problemen hebt om in het BIOS te komen na het herstarten van je PC, zelfs als je op DEL of F2 drukt, maak je dan geen zorgen er zijn andere opties.

Je kunt het BIOS openen via Windows met deze stappen:

Druk op de startknop of Windows-toets op je toetsenbord Typ om te zoeken naar "reset deze PC" Klik op "Geavanceerd opstarten" en klik op opnieuw opstarten. U ziet dan verschillende opties op het scherm Klik op trobuleshoot Klik op geavanceerde opties Klik op UEFI Firmware instellingen

U zou dan moeten merken dat de PC opnieuw opstart in het BIOS en u kunt de update stappen volgen.