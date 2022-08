Hoe PC specificaties te controleren: Vind de volledige specificaties van uw computer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Misschien kent u de exacte specificaties van uw computer niet. Als je een laptop of een kant-en-klare pc hebt gekocht, zijn de specificaties misschien niet in je achterhoofd gegrift.

Het kan handig zijn om de specificaties te kennen om te weten of je van plan bent een bepaalde app te installeren of bepaalde onderdelen te upgraden. We hebben al eerder geschreven over welke onderdelen je als eerste zou moeten upgraden, evenals hoe je je CPU kunt upgraden en hoe je je RAM kunt upgraden, maar misschien moet je het gewoon weten voor iets dat je van plan bent te kopen.

-

Het goede nieuws is dat er manieren zijn om je pc-specs te ontdekken zonder hem te openen en naar de eigenlijke hardware te kijken.

Er zijn een aantal verschillende manieren om de specificaties van je PC te vinden met slechts een paar klikken in Windows. Je kunt heel snel veel informatie krijgen zonder dat je extra software hoeft te downloaden.

In Windows 10 en Windows 11 hebt u toegang tot een paar snelle details, waaronder welke CPU u gebruikt, hoeveel RAM u hebt geïnstalleerd, uw versie van Windows en meer. Om dit te doen:

Klik op de startknop of druk op de Windows-toets op uw toetsenbord Typ Over Klik op "Over uw PC" onder de optie systeeminstellingen die verschijnt

Van daaruit kunt u dan in één oogopslag veel zien van wat u moet weten.

Dit zijn slechts de basisspecificaties van uw computer, maar die kunt u hier niet alleen in één oogopslag zien, maar u kunt ze ook kopiëren door op de knop in deze app te klikken als u ze nodig hebt voor het oplossen van problemen.

Windows geeft je ook een andere gemakkelijke manier om je PC specs te zien. Deze methode geeft je ook meer details inclusief informatie over je grafische kaart en aangesloten randapparatuur (muis, toetsenbord en dergelijke).

U kunt deze informatie opvragen via het DirectX Diagnostic Tool. DirectX is een intelligente technologie die uw verschillende computeronderdelen met elkaar laat communiceren om effectief te werken. DirectX is essentieel voor PC gaming, maar het is ook gewoon een belangrijk onderdeel van hoe uw machine werkt.

De DirectX Diagnostic Tool (aka dxdiag) wordt meestal gebruikt voor het vinden van problemen of het rapporteren van problemen. Maar je kunt het ook gebruiken om gemakkelijk achter je PC specs te komen. Dit is hoe:

Klik op de startknop of druk op de Windows-toets op je toetsenbord Typ dxdiag Klik op het pictogram met de tekst "dxdiag run command" Laat het draaien en controleer de resultaten

Uw systeemspecificaties worden dan opgesplitst in verschillende secties. De basisspecificaties van je machine staan op de hoofdpagina, maar je kunt ook klikken op de "display" tab bovenaan om je grafische kaart te zien en klik op "sound" en "input" om meer te weten te komen over belangrijke aangesloten apparaten.

Deze tool kan voor allerlei dingen worden gebruikt, waaronder het achterhalen van de BIOS-versie van uw PC. Onderaan de app is er een knop met de tekst "save all information". Als je daarop klikt, worden alle gegevens opgeslagen in een tekstdocument. Je kunt dat dan allemaal in één oogopslag zien.

Als je een grafische kaart van Nvidia hebt, is de kans groot dat je GeForce Experience hebt gedownload, vooral als je je grafische stuurprogramma's hebt geüpdatet of als je je game-pc hebt getweakt om meer FPS en een soepelere ervaring te krijgen.

GeForce Experience is een geweldig hulpmiddel om allerlei dingen te doen, waaronder het vastleggen van gameplaybeelden voor gebruik op YouTube of om te streamen op Twitch. Maar je kunt er ook eenvoudig je grafische stuurprogramma's mee updaten en andere dingen doen, zoals de specs van je PC achterhalen.

Om je specs te zien, open je GeForce Experience door met de rechtermuisknop op het icoontje in je taakbalk te klikken en het te openen of door het te vinden via je apps lijst in het start menu. Ga dan naar de "algemeen" tab. Daar zou je de specificaties van je PC moeten zien onder "My Rig" aan de rechterkant van de app.

Bekijk deze schitterende aanbiedingen voor laptops uit de Nvidia RTX 30-serie Door Pocket-lint International Promotion · 13 mei 2022 Er zijn laptops voor elk budget en elke behoefte, maar ze zijn allemaal uitgerust met ongelooflijke laptop GPU's van Nvidia.

Hier zie je je huidige grafische kaart, CPU, RAM en driver-versie, evenals de resolutie van je scherm.

Geschreven door Adrian Willings.