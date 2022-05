Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Lag kan je plezier echt verpesten. Er zijn verschillende dingen die je machine kunnen vertragen, stotteringen veroorzaken of je ervaring verpesten. Uitzoeken wat de oorzaak is en waarom kan lastig zijn, maar wij zijn er om je te helpen.

Dus als je PC hapert tijdens je gamesessies, lees dan snel verder en bekijk verschillende manieren om een diagnose te stellen en mogelijke oplossingen.

Als je gamet op een oudere pc die je al een tijdje hebt of als je je pc gewoon tot het uiterste drijft, kun je te maken krijgen met thermische throttling.

Dit gebeurt wanneer componenten te warm worden onder belasting en dicht bij de maximale bedrijfstemperatuur komen. PC-onderdelen verlagen dan op intelligente wijze de prestaties om rekening te houden met de verhoogde temperaturen en dit zou op zijn beurt moeten helpen om de temperaturen geleidelijk te verlagen voordat het vermogen weer kan worden opgevoerd.

Thermische throttling is een mogelijke oorzaak van wat PC gamers zouden beschouwen als lag - het gevoel waarbij een spel niet soepel loopt of er een plotselinge daling is in FPS in-game.

Er zijn verschillende manieren om de temperatuur van je CPU en grafische kaart relatief eenvoudig te controleren. Met deze hulpmiddelen en technieken kun je bepalen of je PC te warm wordt.

Als dat zo is dan zijn er dingen die je er aan kunt doen. Gewoon de ventilatoren en stoffilters schoonmaken kan helpen, net als iets simpels als het openen van een raam in een hete kamer zonder ventilatie of het verplaatsen van je PC naar een meer open ruimte waar hij gemakkelijk kan ademen. Thermische pasta vervangen is een meer drastische methode, maar het kan ook zijn dat het gewoon helpt om de snelheid van de ventilatoren op je PC te verhogen.

Soms heeft lag (of het gevoel ervan) niets te maken met problemen met je pc, maar is het te wijten aan de snelheid van je internetverbinding. Traag internet en hoge pings kunnen ongemakkelijke spelervaringen veroorzaken in multiplayer games.

Tools zoals SpeedTest kunnen je een idee geven van je huidige internetsnelheid en je zowel de ping als de upload- en downloadsnelheid tonen, maar lossen het probleem misschien niet op.

Als je dalingen in je internetsnelheid opmerkt en het komt niet overeen met wat je ISP zou moeten bieden, dan kan het een signaal- of hardwareprobleem zijn. Een upgrade van uw thuisnetwerk kan helpen om eventuele problemen te verlichten. Als je bijvoorbeeld een draadloze verbinding gebruikt, probeer dan over te schakelen op een ethernetverbinding met je gaming-pc. Het gebruik van een ethernetkabel zorgt voor een stevigere en betrouwbaardere verbinding en over het algemeen betere prestaties.

Als je dat niet kunt doen, kun je een upgrade naar Wi-Fi 6 of een Mesh-netwerk overwegen voor een betere dekking.

Dat je game het enige is dat je speelt, wil niet zeggen dat je pc niet ook met andere dingen bezig is. Soms worden er op de achtergrond andere apps uitgevoerd die verwerkingskracht opslokken en de vertraging veroorzaken.

Als je dit probleem opmerkt, druk je tegelijkertijd op CTRL+SHIFT+ESC om Taakbeheer te openen. Van daaruit kun je zien welke processen worden uitgevoerd en wat de meeste verwerkingskracht verbruikt.

Dit omvat het tonen van apps die momenteel GPU, CPU en RAM gebruiken. Als er iets anders in de lijst staat dan je spel dat een groot percentage van deze dingen gebruikt terwijl je aan het spelen bent, dan is dat waarschijnlijk een deel van de oorzaak. Klik met de rechtermuisknop op het proces in kwestie en klik op taak beëindigen.

Als je merkt dat er een app is die dit regelmatig doet en het is niet essentieel voor je PC-gaming, overweeg dan om het te verwijderen. Druk gewoon op de Windows starttoets en typ "programma's toevoegen, verwijderen of verwijderen", zoek dan de app en verwijder hem.

Als het iets is dat je regelmatig gebruikt maar niet constant nodig hebt, klik dan op het opstarttabblad van Taakbeheer. Zoek de app en klik met de rechtermuisknop om hem uit te schakelen. Dan wordt hij niet meer geladen telkens als Windows wordt opgestart.

Soms kan vertraging worden veroorzaakt door problemen met je grafische drivers of conflicten met andere drivers op je systeem.

We hebben al eerder geschreven over het bijwerken van Nvidia drivers en hoe je ze netjes installeert voor de beste resultaten, evenals tips en trucs voor het verbeteren van PC prestaties. Soms is het verhelpen van je vertraging zo simpel als het downloaden van de nieuwste grafische stuurprogramma's. Als je dat al een tijdje niet hebt gedaan en je probeert de nieuwste games te spelen, dan kan dat een deel van het probleem zijn.

De Game Ready-stuurprogramma's van Nvidia zijn ontworpen om u de beste prestaties te bieden tijdens het gamen. De drivers zijn grondig getest op alle soorten gaminghardware en zijn ook geoptimaliseerd voor de nieuwste games. Volg dus de stappen om netjes nieuwe drivers te installeren en kijk of dat helpt bij je vertraging.

Geloof het of niet, maar soms zijn het gewoon je spelinstellingen die problemen veroorzaken. Sommige games kunnen een framelimiet hebben ingesteld, waardoor je maximale FPS beperkt wordt. Als v-sync is ingeschakeld, kan ook dit je maximale FPS beperken en je spelsessies verstoren. Controleer de grafische instellingen van het spel om te zien of er een limiet voor de framerate is ingesteld.

Andere instellingen kunnen ook helpen om de prestaties te verbeteren. Sommige games zijn gewoon te intensief, zelfs voor high-end gaminghardware. Cyberpunk 2077 was bijzonder zwaar toen het spel voor het eerst werd gelanceerd. Hoewel het spel er prachtig uitzag, liep het niet echt lekker als de grafische instellingen op maximaal waren gezet. Soms kan het verlagen van je grafische instellingen al genoeg zijn om problemen op te lossen die aanvoelen als lag, maar vaak gewoon lagere framerates zijn.

Je kunt ook instellingen als Deep Learning Super Sampling (DLSS) inschakelen, die de prestaties kunnen helpen verbeteren door AI te gebruiken om je graphics op intelligente wijze te upscalen terwijl ze minder verwerkingskracht van je GPU vereisen. Er zijn alternatieven voor DLSS, zoals AMD FidelityFX Super Resolution en Intel Xe Super Sampling, maar wij vonden DLSS tot nu toe het betrouwbaarst.

Als je een verouderd systeem hebt waar je al een tijdje mee speelt, is de kans groot dat je je grafische kaart al hebt geüpgraded. Een GPU is een van de makkelijkste dingen om te upgraden, maar als je dat doet zonder rekening te houden met andere onderdelen, kan dat problemen opleveren. Een van die problemen is een knelpunt in het systeem. Dit kan zich voordoen als een onderdeel bijzonder krachtig is, maar andere onderdelen niet. Als je games speelt met een Intel Core i3-processor en een RTX 3090 Ti, heb je dit probleem misschien al.

Overweeg om je CPU te upgraden en extra RAM aan je systeem toe te voegen om de algehele systeemprestaties te verbeteren en je machine te verbeteren zonder het hele ding te vervangen.

Als je op een laptop gamet, is het de moeite waard om in gedachten te houden dat veel moderne dunne en lichte laptops op een voeding moeten worden aangesloten om goed te kunnen werken. De Advanced Optimus-technologie van Nvidia is ontworpen om de batterijduur te maximaliseren, maar dit gaat ten koste van de prestaties.

Je kunt dus niet zomaar triple-A-titels spelen zonder stroom en een soepele ervaring met hoge FPS verwachten. Sluit je laptop aan en je zult een merkbare verbetering zien in FPS en je algehele ervaring.

