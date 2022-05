Intel onthult 's werelds eerste 16-core laptopprocessor - Intel 12e generatie HX CPU's

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Intel heeft een uitbreiding onthuld op zijn H-serie van Intel 12e gen Alder Lake-processoren in de vorm van de HX-serie.

Tijdens het Intel Vision-evenement onthulde het bedrijf nieuwe CPU's die speciaal zijn gebouwd voor professionals en gameliefhebbers.

De HX-serie processoren is ontworpen met "ongeëvenaarde mobiele prestaties" in het achterhoofd. Daartoe heeft Intel 's werelds eerste 16-core laptopprocessor ontwikkeld met dezelfde mix van acht prestatie-kernen en acht efficiency-kernen die we kennen van zijn desktopprocessoren.

HX is ontworpen met extra bandbreedte voor meer I/O op draagbare laptops. Dit betekent dat u de beschikking krijgt over laptops met maar liefst vier NVMe SSD's. Het is gebouwd om toekomstbestendig te zijn, dus het zal werken met PCIe gen 5 grafische kaarten, maar ondersteunt ook gen 5 NVMe SSD's.

Alsof dat nog niet spannend genoeg is, zal de HX-serie ook in staat zijn om meer geheugen te gebruiken. Je kunt maar liefst twee DIMM's per kanaal gebruiken, met maximaal 128 GB aan DDR5 RAM in een dunne en draagbare laptop.

De HX-serie is speciaal ontgrendeld voor overklokken en Intel zegt dat dit ideaal is voor gaming, maar ook voor "bedrijfskritische" werkbelastingen. Er zal hiervoor ondersteuning zijn met bijgewerkte overkloksoftware, zodat je gemakkelijk het maximale uit je machine kunt halen. Daarnaast werkt HX met XMP 3.0 overklokken voor DDR5 RAM. U kunt dus op verschillende gebieden verbeterde prestaties verwachten.

Dit alles komt neer op een prestatiestijging van 64 procent wanneer de Core i9-12900HX wordt vergeleken met de vorige generatie i9-11980HK. Wat in de praktijk neerkomt op de belofte van maximaal 149 FPS in Forza Horizon 5, 151 FPS in Hitman 3, 114 FPS in Total War: Warhammer III en meer.

Er komt een mix van zowel gaming- als workstation-laptops van je favoriete merken waarin deze nieuwste HX-processors zijn verwerkt. Deze zullen worden gecombineerd met discrete graphics van Intel, waaronder ook Intel Arc graphics.

