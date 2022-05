Welke onderdelen van je gaming PC moet je als eerste upgraden?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een van de voordelen van een PC is dat het eenvoudig is om onderdelen te upgraden als ze verouderd beginnen te raken.

Het probleem is dat bijna elk onderdeel van je pc modulair is en kan worden geüpgraded, zodat het moeilijk kan zijn om te weten wat je als eerste moet upgraden.

Het antwoord varieert natuurlijk van systeem tot systeem en er is niet één juist antwoord voor iedereen. Maar, met de hulp van deze gids, zou u een veel beter idee moeten hebben van waar te beginnen.

Dus, laten we eens kijken naar onze opties en de mogelijke voordelen en nadelen van het upgraden van elk van hen.

Een opslagupgrade is niet het meest verleidelijke ding ter wereld, het is zeker niet zo spannend als een grafische kaart en er komen meestal minder flitsende RGB-lampjes aan te pas dan bij een geheugenupgrade.

Ondanks dat, als je nog steeds een ouderwetse harde schijf in je systeem hebt, is een upgrade naar een SSD zonder twijfel de meest direct merkbare prestatie-upgrade die je kunt maken. Het zal het opstarten in Windows bijna onmiddellijk maken, en ook alles wat u op uw computer doet zal sneller en responsiever aanvoelen. En als u een kleinere SSD alleen voor Windows gebruikt, in combinatie met uw bestaande harde schijf voor het opslaan van grotere bestanden, is het een van de goedkoopste upgrades die u kunt uitvoeren.

Tegenwoordig hebben velen van ons echter al ten minste een SATA SSD in hun systemen. Dus, moet u upgraden van SATA naar NVMe in de zoektocht naar meer prestaties?

Het antwoord op die vraag is niet zo duidelijk. NVMe SSD's bieden tal van voordelen, met name bij productiviteit en het maken van content, maar specifiek voor gaming betwijfelen we of u veel van het verschil zult merken. Het prijsverschil tussen SATA en NVMe wordt echter met de dag kleiner, en het installatieproces is ook veel eenvoudiger, omdat u zich geen zorgen hoeft te maken over kabels. Dus als u toch extra opslagruimte nodig hebt, is het waarschijnlijk het prijsverschil waard.

Een geheugenupgrade staat voor veel pc-gamers hoog op de prioriteitenlijst. Maar tenzij je op RAM met een zeer lage capaciteit werkt, kun je je geld vaak beter ergens anders aan besteden.

Voor games is 16 GB RAM meestal voldoende om alles soepel te laten verlopen. Meer kan nooit kwaad, maar het is een dure upgrade die je vaak niet de onmiddellijke resultaten zal geven waar je op hoopt. Wat prestaties betreft, raden we u alleen aan uw RAM-geheugen te upgraden als u weet dat u vaak te weinig systeemgeheugen hebt - en als uw systeem vastloopt wanneer u te veel Chrome-tabbladen hebt geopend, zou dat wel eens het geval kunnen zijn.

Aan de andere kant is het een van de eenvoudigste upgrades om te installeren, dus als je bang bent om je kostbare game-installatie uit elkaar te halen, zou het wel eens een goede plek kunnen zijn om te beginnen. Het is een super-eenvoudige manier om de esthetiek van uw PC, ook verbeteren. Kaal PCB-geheugen kan een systeem er gemakkelijk low-end uit laten zien en er zijn een overvloed aan oogverblindende RGB-geheugenopties om uit te kiezen.

Deze zou geen introductie nodig moeten hebben, hij staat al bovenaan de kerstlijst, verjaardagslijst en elk ander lijstje dat je je kunt voorstellen van elke PC gamer.

Dat komt omdat de keuze van je grafische kaart de grootste factor is als het gaat om gamingprestaties. Een betere kaart geeft je de mogelijkheid om hogere framerates, hogere resoluties en intensievere grafische instellingen te gebruiken.

De nadelen van het upgraden van je grafische kaart liggen ook voor de hand. Afgezien van het feit dat de kaart niet op voorraad is, is het een dure upgrade. Als u de sprong maakt naar een veel hogere prestatieklasse, moet u wellicht ook uw voeding upgraden, wat weer extra kosten met zich meebrengt.

Hoewel de GPU het belangrijkste onderdeel is voor gamingprestaties, ligt de CPU niet ver daarachter. Deze twee componenten moeten samenwerken om de meest optimale game-ervaring te creëren.

Een echt high-end grafische kaart, gekoppeld aan een oude en lage spec CPU zal resulteren in knelpunten. Dit betekent dat de grafische kaart niet optimaal kan presteren, omdat de CPU-taken de GPU niet kunnen bijbenen.

Dus, als je van plan bent om je grafische kaart flink te upgraden, moet je zeker overwegen of de CPU ook een update nodig heeft.

In theorie is een CPU-upgrade een vrij eenvoudige taak, maar de realiteit is vaak veel gecompliceerder. Een nieuwe CPU vereist vaak een nieuw moederbord om correct te functioneren, zelfs wanneer hetzelfde type socket wordt gebruikt. Als zowel de CPU als het moederbord moeten worden vervangen, bouw je in feite een nieuwe PC. Het is soms noodzakelijk, maar het begint een andere competitie te worden dan de andere relatief eenvoudige upgrades op onze lijst.

Als je merkt dat je systeem heet wordt, of veel luider dan je zou willen, dan kan een koeling upgrade de oplossing zijn.

Als je systeem echter al op behoorlijke temperaturen draait, is het onwaarschijnlijk dat een upgrade van de koeler alleen de prestaties zal verbeteren. De uitzondering is dat een krachtigere koeler meer ruimte geeft voor overklokken, mocht je dat willen onderzoeken.

Een mooie koeler kan ook wonderen doen voor het uiterlijk van je PC. Er zijn genoeg opties met mooie verlichting en zelfs met ingebouwde displays, zodat je systeeminfo, memes of wat je maar wilt kunt weergeven - midden in je systeem.

Een voeding wordt meestal alleen geüpgraded als er een component wordt toegevoegd die meer stroom vraagt, zoals een nieuwe grafische kaart - of als de oude defect is.

Het is belangrijk om een goede voeding te hebben, omdat je hele systeem ervan afhankelijk is, maar we moeten toegeven dat het niet de meest opwindende upgrade is.

Er zijn echter een paar uitzonderingen, de Corsair PSU die hier is afgebeeld heeft een RGB ventilator om een beetje flair toe te voegen aan een anders vrij alledaags component.

Last but not least, is er altijd de optie om het uiterlijk van je PC te verfraaien. Het zal geen invloed hebben op de prestaties, ondanks wat sommige ambitieuze marketingcampagnes je kunnen vertellen, maar er is iets te zeggen voor het hebben van een systeem dat er net zo goed uitziet als het speelt.

Een nieuwe behuizing zal de grootste visuele impact hebben, maar het is ook het meest tijdrovend om te installeren. RGB-ventilatoren zijn een gemakkelijke toevoeging die niet veel geld kost en het uiterlijk van een systeem echt kan veranderen.

Tegenwoordig zijn er eindeloos veel opties als het op pc-esthetiek aankomt - van gevlochten kabelverlengstukken tot dynamische RGB-verlichtingsaccessoires, de wereld ligt aan je voeten.

Geschreven door Luke Baker.