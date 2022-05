AMD werkt aan extreme gaming laptops voor 2023 met nieuwe 'Dragon Range' CPU

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het lijkt erop dat AMD zijn zinnen zet op de extreme gaming laptop markt in 2023. Eerder had het bedrijf al succes in de mid-range gaming laptop arena en heeft het met succes een aantal mooie compacte machines met veel kracht afgeleverd.

Nu heeft AMD echter gezegd dat het werkt aan een nieuwe mobiele CPU met de codenaam 'Dragon Range'.

Het doel van deze CPU is om een machine te maken die het "toppunt van gaming prestaties" biedt. Dragon Range zal het hoogste aantal kernen en threads ooit hebben voor een mobiele game-CPU en belooft ook de snelste productiviteit voor scheppers te bieden.

In plaats van draagbare dunne en lichte laptops, zal deze CPU gericht zijn op de meer extreme kant van de gaming laptop ruimte. Dat betekent dat de laptops met deze CPU's "grotendeels zullen bestaan in de ruimte waar gaming laptops het grootste deel van de tijd zijn ingeplugd" volgens Robert Hallock AMD's directeur van technische marketing.

Daaronder vallen dikkere laptops van minstens 20 mm dik en laptops die meer gericht zijn op prestaties dan op energie-efficiëntie. Dat betekent echter niet dat AMD de efficiëntie helemaal zal laten vallen. Hallock verklaarde verder dat de machines "...energie-efficiënter zullen zijn dan andere laptops in dat concurrerende tijdsbestek".

Verder weten we op dit moment nog niet veel. Hoewel het ook vermeldenswaard is dat er ook een 'Phoneix' lijn van CPU's komt voor de dunne en lichte laptops in dezelfde periode.

