Nvidia GeForce RTX 4070 Ti belooft drie keer de prestaties van de 3090 Ti

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Tijdens CES 2023 onthulde Nvidia de GeForce RTX 4070 Ti, de nieuwste toevoeging aan zijn 40-serie desktop GPU's.

Geruchten doen al een tijdje de ronde dat Nvidia van plan was om zijn "unlaunched" 12GB RTX 4080 grafische kaart te rebranden als een nieuwe kaart en het lijkt erop dat dit nu is gebeurd.

De Nvidia GeForce RTX 4070 Ti voegt zich bij het huidige vlaggenschip RTX 4090 en 4080 grafische kaarten in de line-up. Het zou een high-end kaart zijn met tot 40 TFLOPs aan rekenprestaties, 7680 CUDA-kernen en 12GB GDDR6X-geheugen geklokt op 21 Gbps. Dit alles komt met een verkoopprijs van 799 dollar.

De RTX 4070 Ti zal echter naar verwachting alleen beschikbaar zijn als partnerkaart, zonder een Founder's Edition die rechtstreeks door Nvidia wordt aangeboden. De prijzen kunnen dus variëren.

Net als de andere GPU's uit de RTX 40-serie beschikt de RTX 4070 Ti over Shader Execution Reordering (SER) om de grafische werklast te optimaliseren, evenals toegang tot DLSS 3. Je zou dus betere prestaties moeten zien als je overstapt van zelfs het topsegment van de vorige generatie.

Nvidia heeft enkele gewaagde beweringen gedaan die suggereren dat de RTX 4070 Ti drie keer zo goed kan presteren als de RTX 3090 Ti in een reeks games. Hoewel dit misschien wel met behulp van DLSS 3 is.

De Nvidia RTX 4070 Ti is vanaf 5 januari te koop, dus verwacht binnenkort reviews en benchmarks.

Geschreven door Adrian Willings.