Filings suggereren dat de 12GB Nvidia RTX 4080 zal terugkomen als de RTX 4070 Ti

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Toen de Nvidia RTX 4080 lanceerde waren er verwarrend genoeg twee modellen - een met 12GB RAM en een met 16GB.

Kort daarna nam het bedrijf de ongebruikelijke stap om de 12GB RTX 4080 te "unlaunchen" om slechts één kaart beschikbaar te maken en verwarring te voorkomen. Destijds verduidelijkte het de zet in een blogpost:

"De RTX 4080 12GB is een fantastische grafische kaart, maar hij heeft niet de juiste naam. Het hebben van twee GPU's met de 4080 aanduiding is verwarrend. Dus drukken we op de 'unlaunch' knop van de 4080 12GB..."

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Nu zijn er door Gigabyte (zoals ontdekt door Videocardz) dossiers ingediend bij de regelgevende instantie van de Euraziatische Economische Commissie, die suggereren dat de lager gespecificeerde 4080 terugkeert op de markt als de Nvidia GeForce RTX 4070 Ti.

Apple macOS 11 Big Sur: alle belangrijke nieuwe Mac-functies onderzocht Door Dan Grabham · 12 November 2020 Big Sur ziet eindelijk dat macOS een versienummer-upgrade krijgt. Hallo macOS 11.

Het is niet bekend wanneer dit precies zal gebeuren en er is geen officieel woord van Nvidia over, maar de listings suggereren dat Gigabyte meerdere verschillende modellen uitbrengt, waaronder Aorus Master, Elite, Aero en Eagle kaarten.

Het is echter consistent met Nvidia's branding van vorige generaties. Het andere dat niet bekend is, is de prijsstelling. De 12GB RTX 4080 was oorspronkelijk gepland voor 899 dollar, of de 4070Ti aanzienlijk goedkoper of vergelijkbaar geprijsd zal zijn valt nog te bezien.

Geschreven door Adrian Willings.