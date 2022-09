Hoe kijk ik naar het Nvidia GeForce Beyond speciale evenement?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Nvidia heeft aangekondigd dat het dit jaar een speciale uitzending houdt op de GTC.

Tijdens het speciale GeForce Beyond-evenement zal Nvidia's oprichter en CEO Jensen Huang de nieuwste doorbraken op het gebied van gaming, creatie en grafische technologie laten zien.

Details over wat dat inhoudt zijn op dit moment nog dun gezaaid, maar Nvidia is al wel begonnen met het teasen van wat het "ProjectBeyond" noemt en daar is ook een speciale hashtag voor:

LOOK BEYOND #ProjectBeyond pic.twitter.com/PJ1qj4Mdei

- NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) 8 september 2022

Wat er tijdens de speciale uitzending wordt aangekondigd, is nog niet officieel bekendgemaakt. Het is echter redelijk om aan te nemen dat we binnenkort meer te horen krijgen over de volgende iteratie van Nvidia's GeForce grafische kaarten.

Geruchten doen al een tijdje de ronde dat de RTX 40-serie binnenkort zou kunnen lanceren en in de officiële aankondiging van het evenement staat ook dat pc-liefhebbers de uitzending niet mogen missen.

Met een beetje geluk zullen we eindelijk meer te weten komen over Nvidia's Ada Lovelace-architectuur en nieuwe GeForce RTX 40-serie grafische kaarten.

Hints van de aankomende GeForce RTX 4090 Founders Edition kaart zijn al online verschenen in de vorm van lekken en renders. De specificaties van die kaart circuleren ook en suggereren dat de kaart zou kunnen bogen op 16384 CUDA cores en GPU kloksnelheden tot 2750MHz, samen met krachtig 23Gbps GDDR6X geheugen. Alleen de tijd zal leren hoe nauwkeurig dit is en je zou moeten afstemmen om erachter te komen.

De GTC 2022 conferentie begint op 19 september en duurt tot 22 september 2022. De speciale uitzending begint op de tweede dag, 20 september. Het begint op de volgende tijden:

8 uur Pacific Daylight Time

11 uur oostelijke zomertijd

16.00 uur Britse zomertijd

17.00 uur Centraal-Europese zomertijd

Middernacht Japan Standaard Tijd

De speciale GeForce Beyond-uitzending wordt op het juiste moment live gestreamd op Nvidia's Twitch-account en GeForce YouTube-account.

Ga daar dus zeker naartoe om er bij te zijn. Druk op de meldingsbel op Twitch om niets te missen of volg Nvidia's Twitter-, Facebook- en Instagram-accounts om eraan herinnerd te worden.

