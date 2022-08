Hoe G-Sync inschakelen op uw gaming PC en monitor

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je een Nvidia grafische kaart en een compatibele gaming-monitor hebt, kan Nvidia G-Sync je helpen om je gaming-ervaring soepeler te laten verlopen.

Nvidia G-Sync is een technologie die is ontworpen om een monitor en een grafische kaart effectiever met elkaar te laten communiceren en je zo een traanvrije game-ervaring te geven. Als je een monitor met een snelle verversingssnelheid hebt, kun je ook profiteren van Nvidia Reflex, maar G-Sync kan ook een verschil maken.

G-Sync stemt de verversingssnelheid van je gamingmonitor af op de framerate (FPS) van het pc-spel dat je speelt. Dit voorkomt dat het scherm scheurt als de FPS plotseling drastisch daalt. Het is echter niet standaard ingeschakeld, dus het is belangrijk om G-Sync in te schakelen.

Voordat je aan de slag gaat, is het belangrijk om te controleren of je een monitor hebt die G-Sync ondersteunt. G-Sync zal niet werken tenzij je de hardware hebt om het te ondersteunen.

Nvidia heeft een gedetailleerde database met alle huidige monitoren die G-Sync ondersteunen en compatibel zijn. We raden aan om dat te controleren om te zien of uw monitor er in staat. De top-end monitoren in deze lijst bieden ook G-Sync Ultimate. Deze high-end beeldschermen beloven ultralage latentie, multi-zone achtergrondverlichting, 1.000 nits maximale helderheid en DCI-P3 dekking van het kleurengamma.

Aan de andere kant van het spectrum staan G-Sync-compatibele schermen die geen volledige G-Sync-validatie hebben, maar in plaats daarvan een ander type Adaptive-Sync-technologie gebruiken, zoals AMD's FreeSync. Deze schermen kunnen werken met G-Sync, maar werken mogelijk ook niet zo vlekkeloos als goedgekeurde schermen.

Voordat u iets anders doet, moet u Nvidia G-Sync inschakelen via de hardware-instellingen van uw monitor. Gebruik de menuknoppen op je monitor om adaptieve synchronisatie en G-Sync-instellingen te vinden en zet ze aan.

Waar dit staat, verschilt van monitor tot monitor. Het kan dus zijn dat je de handleiding moet raadplegen om te zien waar de instelling zich bevindt. Zodra dat is gebeurd, kunt u G-Sync inschakelen in Windows.

Ervan uitgaande dat je een Nvidia G-Sync capabele monitor hebt, dan moet je een paar stappen volgen om het te activeren:

Klik met de rechtermuisknop op uw Windows bureaublad Klik op Nvidia Configuratiescherm (in Windows 11 moet u eerst op "Meer opties weergeven" klikken) Zoek daar naar "display" instellingen aan de linkerkant van het menu Klik dan op "G-Sync instellen" Klik op het vakje "G-Sync inschakelen" Kies of je het wilt inschakelen voor volledig scherm of venstermodus

U kunt het Nvidia-configuratiescherm ook vinden door op de startknop te klikken en Nvidia-configuratiescherm in het zoekvak te typen.

Als u meer dan één monitor hebt, moet u uw G-Sync-monitor instellen als het primaire beeldscherm, zodat G-Sync goed werkt als u aan het gamen bent.

Om dit te doen:

Klik met de rechtermuisknop op je bureaublad en klik op weergave-instellingen Klik op "identificeren" naast de monitoren die worden weergegeven Zoek uit welke de G-Sync monitor is en klik op het pictogram ervoor Klik op de optie om "dit tot mijn hoofdbeeldscherm te maken"

Je zult dan zien dat games op die monitor zullen starten en dat de instellingen die je hebt aangezet mooi zullen werken wanneer je speelt.

Als je G-Sync hebt ingeschakeld, is het ook de moeite waard om de instellingen van je game aan te passen. Om de beste ervaring te krijgen, wil je dat de FPS van je spel overeenkomt met de vernieuwingsfrequentie van je monitor. Dit betekent dat als de FPS boven je maximale verversingssnelheid komt, je ervaring niet zo goed zal zijn.

Het beste is om in elk spel een paar instellingen te wijzigen. Zorg er eerst voor dat je de maximale verversingssnelheid van je monitor hebt ingesteld in de instellingen. Zoek daarna ook naar een FPS-begrenzer. Als je deze instelt op hetzelfde (of iets lager) dan je maximale verversingssnelheid, krijg je misschien de beste resultaten.

Het heeft geen zin om 300 FPS te hebben als je monitor slechts 144Hz max aankan. Speel met de instellingen tot je vindt wat voor jou het beste werkt. De instellingen kunnen verschillen van spel tot spel. Het kan ook lonen om V-Sync te activeren.

