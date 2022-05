Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is veilig om te zeggen dat we de afgelopen jaren een enorme vooruitgang hebben gezien als het gaat om de technologie die in uw laptops zit. Je kunt nu een krachtige, draagbare laptop krijgen van een groot aantal fabrikanten, en het hoeft ook niet veel te kosten.

Als het je nog niet is opgevallen, er is een grote update geweest in grafische prestaties, vooral van Nvidia's meest recente GeForce RTX 30-serie GPUS.

Dus als je nog steeds een laptop hebt met de GTX 10-serie, is de kans groot dat je een grote boost zult ervaren en je hoeft geen fortuin uit te geven om die prestatie-upgrade te krijgen.

Als je bijvoorbeeld kiest voor een RTX 3060-laptop zoals deze Gigabyte G5, kun je al vanaf € 799 profiteren van de nieuwste technologie. Dus wat is er precies verbeterd sinds de 10-serie (zoals deze oudere Razer Blade)? In het kort - een heleboel.

Nvidia heeft een heleboel technologieën die bij een grafische kaart horen. Deze worden allemaal gecombineerd om een all-around snelle ervaring te creëren.

Zo is er Dynamic Boost, Nvidia's technologie die automatisch energie van de CPU naar de GPU schakelt wanneer dat nodig is, zodat je de hoogste prestaties krijgt, maar zonder dat je er iets voor hoeft te doen.

Er is ook iets dat DLSS heet, wat staat voor Deep Learning Super Sampling, en een AI-technologie is die wordt gebruikt om grafische prestaties en framerates te verbeteren met behulp van de Tensor Core AI-processors die rechtstreeks in de GPU zelf zijn ingebouwd. Dat betekent super soepele gameplay dankzij snelle framerates zonder dat dit ten koste gaat van de beeldkwaliteit, perfect om te profiteren van snel vernieuwende beeldschermen zoals het 144hz paneel op die Gigabyte laptop.

RTX 30-serie laptop GPU's zijn ook uitgerust met ray-tracing mogelijkheden, zodat games met ray-tracing ondersteuning veel realistischere lichteffecten laten zien. Het is een visuele verlichtingstechniek die het licht in een scène nauwkeuriger rendert en minder creatietijd van de artiest vergt dan oude methodes.

En er zijn genoeg games die gebruikmaken van deze Nvidia-technologieën. Denk aan Guardians of the Galaxy, Apex Legends, Cyberpunk 2077, Dying Light 2, Metro Exodus, Shadow of the Tomb Raider en zelfs Minecraft, naast vele, vele anderen.

Dus waar een laptop uit de 10-serie misschien moeite had om die hoge framerates of prachtig ray-traced scènes te behouden, gebruikt de RTX 30-serie zijn geavanceerde intelligentie om de meest veeleisende games moeiteloos bij te houden.

Kortom, je kunt ongelooflijke prestaties krijgen, op een systeem dat je in je rugzak mee kunt nemen.

Het gaat echter niet alleen om brute gamekracht. De nieuwste laptops uit de 30-serie hebben ook andere slimme mogelijkheden die ze ideaal maken voor werk en algemeen dagelijks gebruik, of je nu een creatieveling bent of gewoon iemand die een draagbare machine nodig heeft om werk gedaan te krijgen.

Nvidia heeft ook samengewerkt met CPU-leveranciers om een nieuw, low-level framework te ontwikkelen, CPU Optimizer genaamd, waarmee het Nvidia GPU-stuurprogramma de prestaties, temperaturen en het stroomverbruik verder kan optimaliseren. Efficiëntie wordt bereikt door onnodige overheadberekeningen te verminderen en energie wordt overgeheveld van de GPU naar de CPU wanneer dat het meest nodig is.

Rapid Core Scaling is een andere nieuwe Nvidia-technologie waar creatieve toepassingen zoals Adobe Premiere Pro, Blender of MATLAB van zullen profiteren. Rapid Core Scaling detecteert automatisch de werklast en zorgt voor een snelle vermogensverschuiving tussen GPU-kernen als de batterij bijna leeg is. Door het vermogen op intelligente wijze te verschuiven op basis van de werklast, kunnen hogere kloksnelheden en hogere prestaties worden bereikt.

Deze optimalisaties zorgen er ook voor dat je batterij niet zo snel leegloopt als bij een alles-of-niets-aanpak, en ze zorgen er ook voor dat de ventilatoren niet als helikopterbladen ronddraaien.

Dus daar heb je het, een aantal vrij overtuigende redenen waarom je zou moeten overwegen je oude 10-serie laptop te dumpen voor een nieuwe GeForce RTX 30-serie machine zoals de Gigabyte G5. En zoals we al zeiden, je kunt hem voor slechts £799 in de UK kopen.

Dit zijn slechts een paar van de voordelen die je krijgt als je overstapt op een Nvidia GeForce RTX 30-serie laptop - je kunt nog meer informatie vinden op Nvidia's website hier.

