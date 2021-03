Nvidia is mogelijk klaar om binnenkort RTX 3080 Ti en 3070 Ti te lanceren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We weten allemaal hoe moeilijk het is om op dit moment een grafische kaart te bemachtigen. Er is veel vraag naar, met een eindeloos aanbod, problemen met scalperen en mijnwerkers. Maar het lijkt erop dat Nvidia niet snel zal vertragen en zich misschien voorbereidt om twee nieuwe kaarten te lanceren om zich aan te sluiten bij de line-up uit de 3000-serie.

Volgens recente geruchten en spec-ontdekkingen lijkt het erop dat de high-end RTX 3080 Ti grafische kaart ergens in april zou kunnen lanceren, terwijl de meer betaalbare RTX 3070 Ti kort daarna in mei zou verschijnen.

Helaas komt deze informatie temidden van een ernstig tekort aan halfgeleiders, wat grote schade aanricht aan de industrie. Dit betekent dat zelfs wanneer deze kaarten worden gestart, u nog steeds moeite zult hebben om er een te bemachtigen.

Afgezien van leveringsproblemen zouden deze toekomstige grafische kaarten interessant moeten zijn - met de RTX 3080 Ti mooi tussen de RTX 3080 en het vlaggenschip van de line-up, de RTX 3090.

Huidige lekken suggereren dat de RTX 3080 Ti een geheugenboost krijgt met 12 GB GDDR6X VRAM (2 GB meer dan de 3080) en een toename van CUDA-kernen. Als we lekken mogen geloven, zal deze nieuwe GPU 10.240 CUDA-kernen hebben, wat een stuk meer is dan de 8.704 CUDA-kernen die worden gedragen door de standaard RTX 3080.

Ondertussen zou de RTX 3070 Ti beschikken over 8 GB GDDR6X-geheugen. Dat is minder dan de RTX 3070, maar sneller geheugen. Het zal ook 6.144 CUDA-kernen hebben, wat een sprong is ten opzichte van de 5.888 CUDA-kernen op de niet-Ti 3070.

Dat is alles wat we nu weten, maar hopelijk ontdekken we binnenkort meer.

Geschreven door Adrian Willings.