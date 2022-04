Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Dus je hebt een glimmende nieuwe gaming PC of een nieuwe grafische kaart, maar weet je hoe je er het beste uit kunt halen?

Standaard levert uw spelcomputer misschien niet de prestaties die u ervan verwacht.

Naast het installeren van de nieuwste grafische stuurprogramma's zijn er een aantal verrassend eenvoudige dingen die je kunt doen om je frames per seconde in-game en algemene prestaties te verbeteren.

Volg deze gids voor een aantal eenvoudige tips over instellingen die u kunt wijzigen binnen Windows 10 en relevante software om uw prestaties te tweaken en een mooie boost te krijgen.

De Game Mode van Windows is een van de gemakkelijkste dingen die je kunt doen om de instellingen te verbeteren. Windows vertellen dat je een gamer bent en het besturingssysteem zo ver krijgen dat het de prestaties voor je optimaliseert is er één.

Voor deze instelling heb je de nieuwste versie van Windows 10 (of Windows 11) nodig, maar verder is het doodsimpel om de spelmodus in te schakelen.

Volg deze stappen om de spelmodus in te schakelen:

Druk op de knop Start op uw toetsenbord en typ Spel

Klik op Spelmodus-instellingen wanneer deze bovenin het menu Start verschijnt

Klik op de knop om de spelmodus in te schakelen

Gemakkelijk.

Met de juiste apparatuur (d.w.z. een nieuwe GPU en Windows 10/11) kunt u Hardware-versnelde GPU-planning inschakelen om latentie te verminderen en prestaties te verbeteren. Dit wordt ondersteund door zowel AMD als Nvidia GPU's en biedt u een andere manier om de prestaties te verbeteren.

Er zijn twee delen om deze instelling aan te passen, maar ze zijn gemakkelijk uit te voeren. In dit geval gebruiken we Nvidia graphics, maar gelijkaardige stappen zijn beschikbaar voor AMD:

Druk op de Start knop en zoek naar Graphics Settings

Klik dan om Hardware-accelerated GPU Scheduling aan te zetten

Scroll naar beneden en bekijk de instellingen voor "grafische prestatievoorkeur" van daaruit kunt u de app kiezen om uw voorkeur in te stellen. Voor Nvidia is dit het Nvidia Configuratiescherm. U kunt dit selecteren als een desktop app of Microsoft store app via de dropdown

Klik op de app, klik op opties en selecteer hoge prestaties

Herhaal dit voor elk spel waar u maximale prestaties wilt

Windows probeert natuurlijk je stroomverbruik te minimaliseren, of je nu op een desktop speelt of op een krachtige gaminglaptop. Dit is natuurlijk handig als je je energierekening laag wilt houden, maar het kan je weerhouden van maximale FPS en volledig plezier van je spelcomputer.

Het is echter gemakkelijk genoeg aan te passen:

Druk op de Start knop en typ Energie

Klik op Energie- en slaapinstellingen

Aan de rechterkant van het venster dat verschijnt, klik je op extra energie-instellingen

Selecteer daar hoge prestaties of ultieme prestaties om er zeker van te zijn dat je genoeg energie hebt voor je game

Als je een gamingmonitor hebt die G-Sync ondersteunt, is het de moeite waard om te controleren of G-Sync correct is ingesteld. Hoewel dit je niet per se een prestatieboost geeft, zal het je algehele ervaring verbeteren door je vloeiendere en meer oogstrelende beelden te geven.

Om dit te doen klikt u met de rechtermuisknop op het bureaublad, opent u het Nvidia Configuratiescherm en vindt u "G-Sync instellen" in het menu aan de linkerkant. Van daaruit kunt u kiezen om G-Sync in te schakelen als het nog niet is ingeschakeld.

Als je je FPS probeert te maximaliseren, is de kans groot dat je een goede gamingmonitor hebt met een snelle verversingssnelheid. Maar het aansluiten van zo'n monitor is op zichzelf niet genoeg om je de beste prestaties te geven.

Windows gebruikt niet altijd standaard de maximale beeldverversingsfrequentie. Dit is dus een andere instelling die u handmatig zult moeten veranderen.

Er zijn twee manieren om dit te doen, de eerste is via de weergave-instellingen van Windows:

Klik met de rechtermuisknop op uw bureaublad en klik op weergave-instellingen

Scroll naar beneden tot u "geavanceerde weergave-instellingen" ziet

Scroll dan naar beneden naar verversingsfrequentie en klik op het dropdown menu. Selecteer daar de maximale verversingsfrequentie van uw monitor.

U kunt ook het configuratiescherm van Nvidia gebruiken:

Klik met de rechtermuisknop op uw bureaublad en klik op het Nvidia Configuratiescherm

Onder "beeldscherm" vindt u de optie voor "resolutie wijzigen

Klik daar op de refresh rate drop-down en selecteer de hoogst mogelijke instelling.

Om de beste prestaties te krijgen, moeten de games die je speelt idealiter Nvidia Reflex ondersteunen, maar het is ook mogelijk om je systeem een boost te geven en de latentie te verlagen met Nvidia's Ultra-Low Latency Mode.

Deze instelling is toegankelijk vanuit het Nvidia Configuratiescherm:

Klik met de rechtermuisknop op uw bureaublad en klik op Nvidia Configuratiescherm

Aan de linkerkant navigeert u naar 3D-instellingen beheren

Scroll naar beneden via Global Settings en zoek "Low Latency Mode" - selecteer dan Ultra in de drop-down

Nu u hier toch bent, kunt u ook het configuratiescherm de voorkeur geven aan maximale prestaties. Scroll iets verder naar beneden en zoek "energiebeheerstand" en selecteer "geef de voorkeur aan maximale prestaties" in het uitklapmenu.

Als u een Nvidia grafische kaart gebruikt, is het de moeite waard om GeForce Experience te downloaden als u het nog niet geïnstalleerd hebt.

Deze tool geeft je niet alleen toegang tot eenvoudige driver downloads en de mogelijkheid om game beelden vast te leggen met Nvidia Shadowplay en Ansel, maar het laat je ook de prestaties op verschillende manieren optimaliseren.

Open GeForce experience en u hebt de mogelijkheid om uw systeem te scannen op games en klik vervolgens eenvoudigweg om alle games te optimaliseren. U kunt deze instellingen ook openen door op het tandwiel te klikken en vervolgens op om automatisch nieuw toegevoegde games te optimaliseren.

Binnen Nvidia GeForce Experience, klik op het instellingen tandwiel en klik op de algemene instellingen. Daar ziet u een optie om "Experimentele functies inschakelen". Vink dat aan en u kunt vervolgens verschillende instellingen openen door op ALT+Z te drukken.

Met de overlay optie, vindt u een knop aan de rechterkant gemarkeerd "prestaties" klik daarop en u krijgt toegang tot een zijbalk met verschillende instellingen voor prestatiecontrole.

Ongeveer halverwege vindt u ook een instelling met de tekst "enable automatic tuning". Door dit aan te vinken kan Nvidia GeForce Experience uw grafische kaart automatisch overklokken om er nog meer prestaties uit te halen met slechts een paar klikken. Klik om het te activeren, accepteer de waarschuwing en wacht dan op de scanresultaten.

Een andere optie hier is om een prestatie-overlay met basis, geavanceerd of latentie op uw scherm weer te geven. Zo kunt u zien wat het resultaat is van uw inspanningen om alle verschillende knoppen aan te vinken om de instellingen aan te passen.

Het latency-gedeelte van deze prestatiemonitoring is nuttiger wanneer u Nvidia Reflex gebruikt, maar de basis- en geavanceerde versies zijn nuttig om uw systeem in de gaten te houden tijdens het gamen om er zeker van te zijn dat u de FPS krijgt die u zou moeten krijgen.

Er zijn een paar extra instellingen die je in bepaalde games kunt activeren. Deze omvatten Nvidia Reflex, dat is ontworpen om latentie te minimaliseren, en DLSS, dat AI gebruikt om de FPS op slimme manieren te verbeteren.

Helaas ondersteunen op dit moment slechts enkelespellen deze instellingen, maar het aantal neemt regelmatig toe.

Deep Learning Super Sampling (ook wel DLSS genoemd) is de nuttigste van deze twee instellingen als het gaat om het verbeteren van je FPS. Dit neemt de druk van je grafische kaart weg door AI te gebruiken om het beeld te helpen upscalen - wat betekent dat de grafische kaart aanvankelijk een beeld van lage kwaliteit kan renderen.

Dit is vergelijkbaar met een spel spelen op 1080p in plaats van 4K, zelfs als je een 4K scherm hebt, maar dan DLSS gebruiken om het beeld te upscalen naar 4K zodat je nog steeds een 4K beeld ziet maar met de frames per seconde die je zou krijgen met 1080p. Of toch tenminste in de buurt ervan.

Als het spel dit ondersteunt, omvatten de DLSS-instellingen gewoonlijk prestatie-, evenwichts- en kwaliteitsmodi. Kwaliteit geeft het mooiste beeld, terwijl prestaties maximale FPS geeft maar misschien niet zo mooi is.

Nvidia heeft DLSS onlangs verbeterd en werkt er voortdurend aan om het nog beter te maken en ontwikkelaars te helpen het ook uit te rollen naar meer games.

Als u geen Nvidia grafische kaart bezit maar AMD gebruikt, is dat geen probleem. AMD heeft een systeem dat AMD FidelityFX Super Resolution heet. Dit is vergelijkbaar met Nvidia's deep learning super sampling (DLSS) en wordt door een aantal games ondersteund.

U kunt de lijst van ondersteunde spellen hier zien en die lijst wordt steeds langer.

Als u niet de prestatieverhoging krijgt die u verdient en uw spelcomputer lijkt op iets als de hierboven afgebeelde, dan moet u hem misschien een schoonmaakbeurt geven.

Als je PC te warm wordt, kunnen zowel je grafische kaart als je CPU aan het thermische smoren zijn. Dit betekent dat ze op een intelligente manier het stroomverbruik verminderen om te voorkomen dat je onderdelen stuk gaan. Het kan dus zijn dat je daardoor minder FPS krijgt. Een manier om dit te omzeilen is door je pc schoon te maken. Als je het onderhoud niet goed bijhoudt, kan iets simpels als stof en vuil op de luchtinlaten je plezier bederven.

Verwijder alle stofkappen of gaaspanelen van uw kast en maak ze schoon. Haal wat perslucht en blaas die door uw ventilatoren.

Als je PC een paar jaar oud is, zou je ook kunnen overwegen om de thermische pasta van je CPU koeler te vervangen en misschien zelfs om hetzelfde te doen voor je grafische kaart. Dit zijn relatief goedkope manieren om de prestaties te verbeteren zonder veel geld uit te geven aan het upgraden van onderdelen.

Geschreven door Adrian Willings.